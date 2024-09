Voici l’appareil le plus susceptible de prendre feu dans une maison explique ce pompier

Chaque année, les incendies domestiques font de nombreuses victimes. En termes de chiffres, l’ONSE (Observatoire National de la Sécurité Électrique), recensait, en 2021, 240 000 déclarations de sinistres incendies, habitations. Parmi ces incendies, de 20 à 35 % seraient causés par des appareils électriques défectueux ou à des comportements inadaptés. On entend par comportement humain, une cigarette mal éteinte, un barbecue allumé avec de l’essence ou une bougie qui chute par exemple. Quant aux appareils électriques, ils peuvent être branchés sur des multiprises, qui prennent feu ou laissés sans surveillance lorsqu’ils fonctionnent. Parmi eux, il en est un qui est souvent en cause dans les incendies : le sèche-linge. Pourquoi cet appareil s’avère-t-il dangereux ? Et, comment éviter une catastrophe ? Je vais tout vous expliquer.

Le sèche-linge, premier incendiaire

Dans une interview accordée au magazine Journal Du Net, un pompier se confie sur les dangers du sèche-linge. Certes, il n’existe pas de rapports officiels incriminant cet appareil, néanmoins, et en y réfléchissant, c’est assez logique, le sèche-linge peut s’avérer dangereux. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu’il chauffe le linge à très haute température pour le sécher. Imaginez que vous insériez un tissu qui ne supporte pas une chaleur extrême (nylon, voilage, etc.), et c’est le départ de feu assuré ou presque. Lorsque vous sortez votre linge, il peut parfois être littéralement brûlant, le risque est donc majeur. De plus, lorsqu’il tourne, le sèche-linge produit ce que j’appelle des « bouloches » ou « peluches », ces résidus de fibres textiles, qui peuvent s’enflammer à tout moment. D’ailleurs, je les utilise, comme allume-feu, et je peux vous assurer que cela s’enflamme très rapidement !

Les précautions pour éviter le pire

Le premier conseil serait de ne JAMAIS faire tourner le sèche-linge en votre absence. Cet appareil devrait rester sous surveillance dès l’instant qu’il est en fonctionnement, et jusqu’à la fin de son cycle. Au moins, si un incendie se déclarait, vous pourriez pallier l’urgence de la situation. Ne le faites pas, non plus, tourner la nuit, pendant que vous dormez, c’est assez évident ! Le second conseil étant de vider votre filtre à chaque utilisation, et de nettoyer le conduit, pour les sèche-linges à évacuation, au moins une fois par an. Enfin, un dernier conseil : branchez votre sèche-linge sur une prise seule, sans multiprise et sans rallonge, cela évitera la surchauffe au niveau de la multiprise.

La multiprise, l’ennemie jurée des appareils énergivores

La multiprise est souvent considérée comme l’ennemie jurée des appareils énergivores pour plusieurs raisons liées à la sécurité et à l’efficacité énergétique. Elles présentent un risque de surcharge électrique, car ces appareils consomment beaucoup d’électricité. En les branchant sur une multiprise, surtout s’ils sont plusieurs, vous risquez de surcharger la capacité de la multiprise, ce qui peut entraîner une surchauffe, voire un incendie. De plus, les multiprises, en particulier celles de mauvaise qualité ou sans protection adéquate, peuvent chauffer lorsqu’elles sont utilisées avec des appareils énergivores.

Enfin, ces mêmes multiprises, à prix bas, ne sont généralement pas équipées de disjoncteurs ou de parafoudres, augmentant le risque d'incendie, en cas de surchauffe. Saviez-vous que votre sèche-linge pouvait présenter de tels risques d'incendie ?