Quels sont les dangers d’une multiprise dite « classique » ?

Combien comptez-vous de multiprises chez vous ? Personnellement, je ne les ai pas comptées, car il y en a beaucoup trop. À vue de nez, je dirai une quinzaine dans la maison. Certes, elles sont hyper pratiques, on ne va pas se mentir, mais elles peuvent aussi être hyper dangereuses, surtout si vous les branchez « en série ». En même temps, nous n’avons pas réellement le choix, aujourd’hui tout se branche ou se recharge, et le nombre de prises de courant dans une maison est souvent limité ! Les multiprises classiques que j’appelle « en ligne » permettent de brancher divers appareils les uns à côté des autres et peuvent être dangereuses. Aux États-Unis, l’Electrical Safety Foundation International (EFSI), rapporte qu’elles sont la cause de 3 300 incendies chaque année. Depuis quelque temps, un cube multiprise gagne du terrain, car il est beaucoup plus sécurisé. Alors, faut-il craindre ces petites boîtes à branchements multiples ? Et, pourquoi le cube multiprise serait plus fiable que nos vieilles barres de prises ? Je vous explique tout immédiatement.

Les dangers des multiprises : une négligence trop fréquente

Les incendies liés aux multiprises sont principalement dus à des surcharges et des courts-circuits, et la raison est assez simple à comprendre. Lorsque vous branchez plusieurs appareils sur la multiprise et qu’ils fonctionnent ensemble, la multiprise qui dispose de 3 500 watts de puissance est largement sollicité. Prenons un exemple simple. Sur l’une de mes multiprises, j’ai une bouilloire (2 000 W) et je branche ma friteuse lorsque je l’utilise (2 000 W). Si les deux fonctionnent ensemble, la multiprise donnée pour 3 500 W surchauffe et pourrait provoquer un incendie pour cause de surtension. La chaleur s’accumule dans les fils, qui fondent et provoquent un incendie si le compteur ne disjoncte pas ! De plus, les « gros consommateurs » de courant comme les sèche-linges, les lave-linges ou encore les chaudières évidemment, ne devraient JAMAIS être branchés sur une multiprise, mais sur leur prise dédiée, au mur !

Pourquoi les cubes pourraient-ils être plus sécuritaires ?

Les cubes multiprises sont bien plus sécurisés et ils viendront équiper mon foyer progressivement pour remplacer mes barres de prises ! D’abord, ces petits objets pratiques permettent de répartir les prises de manière plus rationnelle. Contrairement aux multiprises classiques, les cubes ont des prises disposées de manière qu’elles ne se chevauchent pas, ce qui réduit le risque de court-circuit. Les prises se branchent en « face-à-face » et non plus « côte-à-côte », ce qui sécurise le branchement. De plus, ils sont souvent équipés de protections supplémentaires, telles que des fusibles intégrés qui se déclenchent en cas de surcharge. Cela permet de couper automatiquement l’alimentation avant que la situation ne devienne dangereuse. Certaines versions sont même dotées de protections contre les surtensions et d’interrupteurs d’arrêt d’urgence. Enfin, mais ce n’est là qu’un détail : ils sont beaucoup plus esthétiques et prennent moins de place sur un bureau ou ailleurs !

Pourquoi ne faut-il jamais utiliser plusieurs multiprises en série ?

L’un des plus grands dangers avec les multiprises reste l’utilisation de plusieurs unités reliées entre elles, autrement dit les multiprises en série. Le problème étant que nous le faisons tous, ou presque, faute d’assez de prises électriques pour tout brancher ! Dans cette configuration, c’est toujours la dernière multiprise qui subit toute la charge et cela peut provoquer une surcharge sur l’ensemble du système. Si la première multiprise est déjà utilisée à sa capacité maximale, la suivante devra supporter une charge supplémentaire, créant ainsi une pression qui peut rapidement devenir dangereuse.

De plus, si l’une des multiprises présente un défaut ou si un câble est légèrement abîmé, tout l’ensemble peut « sauter » et provoquer un incendie ainsi que la mort de vos appareils tous solidaires de leurs branchements. Et vous, comment gérez-vous vos prises électriques à la maison ? Avez-vous déjà investi dans ces cubes, et qu’en pensez-vous ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

5 en 1 Prise cubique, multiprise Murale, 3680W Murale Prise, 5 Prises Frontales avec Terre, 5AC Adaptateur Multiprise Cube pour Domicile, Bureau, Gris Conception polyvalente : Ce cube de prises multiples 5-en-1 offre 5 prises CA pour alimenter simultanément plusieurs appareils électriques. Meilleure Vente n° 1