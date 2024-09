Un chargeur de portable débranché consomme-t-il réellement de l’énergie ? Nous l’avons testé pour vous

Combien possédez-vous de chargeurs chez vous ? Pour ma part, je suis bien incapable de répondre à cette question, et je pense être assez mauvais élève ! J’ai conscience que les chargeurs branchés sans appareil au bout consomment de l’électricité, et peuvent présenter un risque, mais je ne pense pas à les débrancher. Assez récemment, un article du journal Pleine Vie, m’a interpellé : mes chargeurs pourraient me couter plus de 200 € par an, en électricité perdue. En effet, sur une facture à 2 000 € par an, les chargeurs branchés en permanence représenteraient environ 11 % de ladite facture. Cela semble assez énorme, et j’ai donc décidé de procéder à quelques vérifications. Voici mon retour d’expérience grâce à un tout petit appareil, le wattmètre Wothfav, disponible sur Amazon pour quelques euros seulement. Décryptage.

Comment ai-je mesuré la consommation de vos appareils ?

Pour en avoir le cœur net, j’ai testé le wattmètre et il s’avère très commode pour surveiller ma consommation électrique. Il me servira sans doute lors de mes prochains tests d’appareils électriques. Grâce à ses sept modes de surveillance, j’ai pu suivre la consommation en temps réel, la tension, le coût de l’électricité, et d’autres paramètres utiles. L’écran LCD rétroéclairé se lit facilement, et la fonction mémoire permet de conserver les données pendant 90 jours, même en cas de coupure de courant. De plus, j’ai apprécié la protection contre les surcharges. Si un appareil dépasse les 3 680 W, un avertissement « OVERLOAD » apparaît et le wattmètre coupe automatiquement l’alimentation pour éviter les risques. C’est un excellent outil pour identifier les appareils énergivores et mieux gérer ma consommation. Et, voici les résultats que j’ai obtenus pour cet article: j’ai testé le wattmètre avec 4 chargeurs de portable (2 chargeurs Oneplus Supervooc de 65 W, un chargeur Samsung et un chargeur générique avec des câbles USB classiques) et il s’avère la consommation de ces quatre chargeurs est proche du néant après plus d’une heure d’analyse. Par conséquent, non ! Les chargeurs de smartphone débranchés ne consomment rien, ou presque.

Chargeurs ou appareils en veille, la différence à connaître

Du côté de l’ADEME, on estime à 15 % la consommation totale des appareils en veille, hors eau chaude et chauffage. Cela concerne les chargeurs de smartphones, ordinateurs portables, brosses à dents électriques, rasoirs, etc. Mais, cette estimation englobe également les téléviseurs dont la petite diode reste éternellement rouge, votre micro-ondes qui affiche l’heure, ou votre cafetière, qui, elle aussi, vous donne l’heure. Soit dit en passant, les horloges des différents appareils ne donnent pas forcément tous la même heure, qui prend réellement la peine de les régler ? Les chargeurs ne seraient donc pas les seuls responsables de cette électricité payée pour rien, mais nous sommes bien loin des 11 % annoncés, rien que pour les chargeurs.

Les vraies raisons de débrancher vos chargeurs sont probablement ailleurs ?

On l’a vu, le côté « économie d’énergie » n’est pas le plus flagrant sur la raison de débrancher les chargeurs, même s’il n’y a pas de petites économies comme dirait l’autre ! En revanche, débrancher vos chargeurs prévient les risques d’incendies, liés à un court-circuit par exemple. De nombreux chargeurs ont été les départs d’incendie, surchauffant, branchés sur leurs prises électriques. Qui plus est, cela peut raccourcir la durée de vie du chargeur ou même entraîner des dysfonctionnements prématurés.

Conclusion, débrancher les chargeurs quand ils ne sont pas utilisés ne contribue pas réellement à réduire l’empreinte carbone ou la consommation d’énergie globale. Et, vous ? Débranchez-vous vos chargeurs après chaque utilisation, ou les laissez-vous branchés en permanence ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .