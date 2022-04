Tokés du Plastik : une start-up normande récupère les bouchons pour les transformer en objets de décoration

Que faites-vous des bouchons de vos bouteilles en plastique ? Normalement, vous devriez les laisser sur la bouteille vide pour qu’ils partent au recyclage… Une start-up française, baptisée Les Tokés du Plastik, en a décidé autrement: au lieu de laisser ces petits ronds de plastique partir au recyclage, elle préfère les récupérer pour créer des objets de décoration, et même des meubles entiers… Tous les bouchons de plastiques comme ceux du lait, des jus de fruits, des eaux ou des sodas peuvent servir de matière première. L’ingénieuse idée de cette start-up étant de valoriser un objet que l’on considère comme absolument inutile. De plus, cette matière première est l’une des plus faciles à trouver en termes de matériaux, alors pourquoi ne pas les utiliser pour fabriquer autre chose ? Présentation de cette géniale idée, actuellement en campagne de financement participatif sur Ulule !

Qui sont les Tokés du Plastik ?

La jeune entreprise se trouve à Lisieux en Normandie, et elle a fait du bouchon en plastique sa matière première pour concevoir des meubles, étagères, dessous de verre, etc. Les bouchons sont fournis à la start-up grâce au soutien de l’association Bouchons 276, un collectif qui vient en aide aux personnes handicapées. La démarche des Tokés du Plastik vient d’un constat simple: depuis les années 50, environ 9 milliards de tonnes de plastique ont été produite, soit une tonne par terrien ! Et chaque seconde, 10 tonnes de plastique sont produites dans le monde; 12% de ce plastique est incinéré, 79% de ce même plastique se retrouve dans les décharges, les canalisations ou directement dans les océans ! Au lieu de continuer à “juste” constater que ces plastiques polluent la nature, ils ont décidé d’en faire leur matière première.

Quel est leur principe de fabrication ?

Les bouchons sont donc récupérés, triés par couleurs, broyés, comprimées grâce à la chaleur puis mélangés à du bois pour créer des meubles et objets décoratifs ! Les Tokés du Plastik tiennent à ce que la production reste locale; ainsi, de la récupération des bouchons à la conception finale de meubles et objets, tout est « Made In Normandie » !

Que proposent les Tokés du Plastik ?

Sur le site de l’enseigne, on nous explique : “Contrairement aux idées reçues, le plastique est en réalité un matériau aux propriétés mécaniques, thermiques et électriques rares. Le plastique recyclé présente alors des qualités supérieures au plastique initial”, il est alors résistant aux chocs, étanche, isolant thermique et acoustique, et bien sûr esthétique. Nous avons choisi trois objets proposés par la petite entreprise, et vous vous rendrez compte que les prix de vente sont très compétitifs et accessibles pour des objets classiques !

La table basse est vendue sur Ulule au prix de 249€, son nom : Master Toké, ou Tokébasse… Son plateau est donc fabriqué avec la matière résultant de la transformation des bouchons, et a un look résolument moderne !

Sur votre table basse, vous pourrez choisir de disposer des Petit Toké ou Soubok, proposés au prix de 20€ les 4, et disponibles en 5 coloris différents; les couleurs varient en fonction des bouchons de départ évidemment !

et disponibles en 5 coloris différents; les couleurs varient en fonction des bouchons de départ évidemment ! Pour ranger vos épices dans la cuisine, ou vos parfums dans la salle de bains, vous avez l’Apprenti Toké ou Tokétablette pour 29€… Une petite étagère très moderne qui trouvera sa place partout, et même dans une tiny-house pourquoi pas ?

A l’heure où nous écrivons ces lignes, 4771€ ont déjà été récoltés sur les 6000€ nécessaires, et il reste 28 jours pour finaliser cette opération. On adore le principe, et vous ? Plus d’infos : tokesplastik.com.