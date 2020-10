Tecno-Garber : des filets de rétention géants pour capter les déchets avant qu’ils aboutissent dans les océans

La pollution des océans est l’un des fléaux de notre époque ! Si, depuis des années, cette pollution a été sous-estimée, c’est aujourd’hui un triste constat que font chaque jour les scientifiques…. Ou les simples citoyens.

Evidemment, chacun peut apporter sa contribution à la diminution de cette pollution aquatique, en minimisant l’utilisation du plastique ou en jetant les masques dans des poubelles ! Mais il faut aussi des innovations pour tenter d’enrayer ce phénomène. La pollution des océans n’est pas inéluctable. Le dispositif Tecno-Grabber peut changer les choses ! Encore faut-il qu’il se généralise !

Tecno-Graber c’est quoi ?

Le dispositif Techno-Garber se présente comme un filet surpuissant, capable de retenir les déchets à la sortie des évacuations qui se jettent dans nos océans. Conçus par la société TecnoConverting Engineering ces filets en matière plastique permettraient de retenir chacun environ 100kg de déchets ! Le diamètre du maillage peut varier en fonction de la taille des déchets présents. La longueur des filets peut également varier selon les besoins.

Il ne reste plus qu’à en installer partout dans le monde pour que les déchets ne finissent plus dans nos océans… Mais la tâche est immense. En Afrique Du Sud et en Australie, les habitants des villes côtières n’ont pas attendu cette innovation pour tenter de protéger leurs eaux. Ils avaient eux-mêmes installé d’immenses filets à la sortie des égouts pour tenter de sauver ce qui peut encore l’être !

Crédit photo : tecnoconverting.com

Des chiffres vertigineux !

Selon l’organisation GreenPeace, chaque minute, un camion poubelle de plastique se déverse dans les Océans, soit 60 camions à l’heure ! Les industriels fabriquent depuis 10 ans plus de plastique que sur les 100 années précédentes. Et sur 300 millions de tonnes de plastiques produites chaque année, environ 10 tonnes s’échouent dans les océans du globe ! Et on ne parle pas ici, des microplastiques échappés des lave-linges, uniquement des plastiques visibles à l’œil nu ! Il y a vraiment urgence à agir pour réduire cette pollution !