AlgaRay, l’invention d’un robot solaire inspiré de la raie Manta qui « désintègre » les algues sargasse invasives

La sargasse (sargassum) est une algue brune aux odeurs nauséabondes, extrêmement envahissante. Elle forme des radeaux flottant à la surface des océans, perturbant les écosystèmes côtiers et les activités économiques liées à la mer (tourisme, pêche…). En effet, sa prolifération est un véritable fléau pour les populations qui vivent sur les côtes du Golfe du Mexique, des Caraïbes et de l’Atlantique Nord. Les gouvernements allouent néanmoins un énorme budget pour nettoyer chaque année les côtes touchées par ces invasions d’algues nocives, mais les efforts restent vains.

Seaweed Generation, une organisation britannique à but non lucratif, a récemment annoncé avoir trouvé la solution à ce problème. Ses ingénieurs ont développé un robot marin, baptisé AlgaRay, qui serait en mesure de recueillir les amas d’algues brunes et de les emmener loin du rivage, dans les profondeurs des océans. Cet appareil révolutionnaire fait partie des meilleures inventions 2023, selon le classement du magazine américain Time. Découverte.

Cette organisation a construit un prototype de ce robot nageur pour pouvoir tester son efficacité dans des conditions réelles en mer. Ce système de nettoyage automatisé est inspiré des raies manta, qui glissent dans les eaux tout en ramassant les algues avec leur bouche. Mesurant 2,75 m de large, le prototype est alimenté par des batteries au lithium et des panneaux solaires photovoltaïques. Il intègre des outils de navigation connectés à Internet par satellite Starlink. Il ramasse les amas de sargasse qui se dirigent vers les plages jusqu’à ce que son réservoir soit rempli. À l’intérieur du robot, les algues sont écrasées et leurs coussins d’air éclatés en grande partie.

La machine transporte les plantes en pleine mer, où elle les rejette à environ 200 m sous la surface. La sargasse ne risque plus de remonter à cette profondeur, car les chambres à air qui les maintiennent à flot sont fortement comprimées par la pression de l’eau, expliquent les ingénieurs. Ces derniers ont précisé que leur robot marin est capable de répéter ce processus quatre à six fois par heure, selon les partenaires de Seaweed Generation à l’Université d’Exeter. Actuellement, le prototype est testé sur les côtes d’Antigua, dans les Caraïbes. Il pourrait fonctionner 12 heures par jour pendant trois mois de l’année.

