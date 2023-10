I Clean My Sea dévoile une application mobile qui transforme votre Smartphone en outil anti-déchets

Les déchets, nous le savons, sont un véritable fléau pour la planète, et ce n’est pas une nouveauté. Les déchets plastiques sont parmi les plus polluants au monde et près de 5 000 milliards de plastiques en tous genres flottent dans les eaux du monde. Les océans abritent évidemment une faune et une flore exceptionnelles, mais en danger. Ainsi, ce sont 90 % des espèces marines qui sont touchées par le plastique, la plupart des animaux les confondent avec de la nourriture et en meurent. Vous vous sentez concerné, saviez-vous qu’il existait une application collaborative concernant ce fléau ? Son nom : I Clean My Sea qui gère déjà tous les déchets situés autour de la ville de Biarritz qui vient de lui renouveler sa confiance. Découverte.

Retour sur l’histoire de I Clean My Sea

Aymeric Jouon, océanographe passionné par la préservation des océans, a initié le lancement de « I Clean My Sea », une application mobile participative visant à mobiliser chacun dans la lutte contre la pollution plastique en mer. Cette plateforme permet à ses utilisateurs de signaler la présence de déchets océaniques, déclenchant ainsi une opération de collecte coordonnée par le navire spécialisé appelé « le Collector ». Une invention géniale que nous devrions peut-être tous posséder sur notre Smartphone. D’ailleurs, vous pouvez la télécharger sur Android ou iOS.

Biarritz, une ville engagée pour le nettoyage de l’Océan Atlantique

Les plages biarrotes sont parmi les plus belles de France. Cependant, elles n’échappent pas aux tonnes de déchets plastiques qui s’y déversent chaque jour. Il est fréquent que les promeneurs ou les services de la ville recueillent des déchets plastiques rejetés par l’océan. Alors cette année encore, ils comptent aussi sur I Clean My Sea pour combattre ce fléau. L’application mobile est évidemment gratuite et permet à tous les utilisateurs de signaler des déchets flottants. Une fois les déchets répertoriés, la collecte se fait via un navire, guidée par la géolocalisation des déchets signalés par les usagers. « Avec la confiance accordée à I Clean My Sea par la Ville de Biarritz, l’entreprise apporte la preuve de l’attractivité de son offre de service. Sur la saison 2022, la stratégie I Clean My Sea a amélioré de 300 % l’efficacité de collecte », explique Aymeric Jouon, le fondateur, dans un communiqué de presse.

Pourquoi « I Clean My Sea » est-elle innovante ?

I Clean My Sea s’impose comme une initiative novatrice pour éradiquer les déchets flottants, offrant une approche participative et gratuite dans un secteur souvent dominé par de grandes entreprises de dépollution marine. L’efficacité de cette initiative réside dans la combinaison d’actions en mer et d’outils numériques, avec une vision simple et inclusive pour mobiliser l’ensemble de la communauté de la Côte Basque. Grâce à l’application mobile I Clean My Sea, tout le monde peut contribuer à la dépollution de l’océan. Cela va des habitants de Biarritz aux professionnels de la mer et aux touristes qui peuvent les signaler avec une simple photo.

Pour assurer une collecte efficace des déchets , I Clean My Sea a mis en place un navire innovant appelé The Collector. Ce navire bénéficie des photos envoyées en temps réel par les citoyens, comprenant des informations précises sur la position et la trajectoire prévue des déchets flottants. Cette approche permet au Collector d’intervenir rapidement, économisant du temps et de l’énergie à bord. Intelligent comme système, non ?

