Energy Ball, une invention qui augmente le rendement énergétique des panneaux solaires photovoltaïques

Le rendement énergétique des panneaux solaires est de 6 à 9 % pour les modèles en silicium amorphe, de 13 à 18 % pour les « polycristallins » et de 16 à 24 % pour les « monocristallins ». Ces capacités à capter la lumière du soleil et à la convertir en courant électrique sont encore limitées. Trois étudiants de l’Université Yachay Tech, en Équateur, ont donc eu l’idée d’inventer cet accessoire afin d’accroître l’efficacité des modules solaires conventionnels. Ils souhaitent faciliter l’accès à l’électricité dans les zones rurales éloignées. Selon eux, cette innovation a obtenu une reconnaissance nationale et internationale. Nous vous invitons à mieux la connaître à travers cet article.

Comment est construit l’Energy Ball ?

Ronny Velastegui, Dalena León et Emilia Iglesias suivent respectivement des études en technologies de l’information, en physique et en chimie. Ces étudiants ont combiné leur savoir-faire pour mettre au point ce dispositif ingénieux. Ils ont récupéré une bouteille en plastique dans les décharges afin de fabriquer le prototype. Cette sphère transparente remplie d’eau courante est fixée sur une base en bois. L’ensemble est ensuite installé au-dessus d’un panneau photovoltaïque. Dans le cadre d’une future production commerciale de leur système, ces jeunes inventeurs envisagent de créer leurs propres contenants respectueux de l’environnement.

Comment fonctionne ce ballon d’eau spécial ?

León a expliqué que cette sphère fonctionne comme une loupe. En effet, elle intensifie le rayonnement solaire reçu par le panneau. De plus, sa forme circulaire permet de focaliser la lumière provenant de toutes les directions. Cet étudiant a précisé pourquoi le fait de concentrer les rayons est essentiel. Il a rappelé que la puissance maximale d’un module photovoltaïque est atteinte lorsque les rayons y tombent perpendiculairement. Cela ne se produit cependant que sur quelques heures. D’où l’intérêt d’employer le système Energy Ball qui permet de jouir de cette efficacité optimale tout au long d’une journée ensoleillée. Cet innovateur équatorien estime obtenir une augmentation de 30 à 40 % du rendement énergétique d’un panneau flexible. L’amélioration apportée est considérable alors qu’il n’est pas nécessaire de changer le module solaire lui-même.

Comment cette innovation pourrait-elle être employée ?

Ce prototype serait en mesure de produire de l’électricité pour charger un téléphone portable ou alimenter une ampoule, expliquent ses concepteurs. L’énergie générée par le panneau équipé de l’Energy Ball pourrait être stockée dans une batterie externe pour être utilisée ultérieurement. Ces étudiants équatoriens prévoient de déployer leur technologie dans les zones rurales hors réseau. Cette solution aide à réduire la dépendance au diesel et à la paraffine de ces régions reculées lors de la production de l’électricité.

Ainsi, le nouveau dispositif pourrait être employé par des ménages, des écoles et d’autres entités dans les zones rurales. Au-delà de cet objectif social, cette invention pourrait également être utilisée comme un accessoire de voyage portable. Sa structure peut être démontée et installée facilement. Il est possible de l’emporter lors d’une randonnée, d’un camping ou d’une autre activité au grand air. Dans ce cas, la sphère peut avoir deux rôles différents. Lorsqu’il n’est plus nécessaire de l’installer sur un panneau solaire, son utilisateur peut en faire un réservoir d’eau. Plus d’informations : EnergyBallYT