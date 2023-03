Solarud invente un petit dispositif à clipser sur les panneaux solaires pour drainer l’eau et améliorer leurs rendements

Le soleil est une source d’énergie propre et presque illimitée. Mais son exploitation pour produire de l’électricité est complexe, compte tenu des nombreuses contraintes techniques que cela implique. Parmi elles, il est possible de citer l’accumulation de saletés sur les panneaux, notamment lorsque ces derniers sont installés à faible inclinaison. La poussière, le sable et l’eau peuvent endommager les modules et affecter ainsi leurs performances.

Une invention qui vient tout droit du Portugal

Solarud est une jeune entreprise portugaise fondée en 2021 par deux ingénieurs passionnés par les énergies renouvelables. Le duo ambitionne notamment d’améliorer le rendement des installations solaires à travers des solutions à la fois simples et fiables. Avec son dispositif de drainage de l’eau, la start-up espère contribuer au développement du secteur du photovoltaïque. En effet, elle propose un dispositif qui réduit les coûts d’entretien et accroît la rentabilité des installations solaires. « Solarud est un dispositif de vidange d’eau fabriqué au Portugal. Nous réalisons tout le développement et l’amélioration constante du clip de drainage de l’eau (nous pouvons faire des drains solaires sur mesure). », explique l’entreprise.

Améliorer le rendement des installations solaires

Concrètement, l’entreprise a mis au point un accessoire qui sert à évacuer l’eau ainsi que les déchets des cellules inférieures des panneaux solaires. Il s’agit d’une sorte de languette qui s’attache sur le bord inférieur du module et permet à l’eau de s’écouler facilement. Le dispositif évite également l’accumulation de sable et de poussière et convient aux panneaux solaires ayant une épaisseur de 28 à 40 mm.

D’après Solarud, son invention augmente la production électrique de 3,5 % en moyenne après 6 mois. Certes, il s’agit d’un chiffre qui parait marginal, mais l’impact sur la rentabilité n’est pas négligeable. L’installation de l’équipement est d’ailleurs simple et rapide : il suffit de plier les lanières à la taille souhaitée et de les fixer sur le panneau pour un nettoyage permanent. À noter que cette solution proposée par la jeune pousse portugaise est particulièrement adaptée aux installations dont l’inclinaison ne dépasse pas 15 degrés, ainsi qu’aux systèmes de suivi à axe horizontal.

Pensée pour résister à toutes les conditions météorologiques

La solution est adaptée à tous les types de climat. La firme a déjà breveté sa conception et a même lancé une version baptisée Solarud Nextgen. Celle-ci est plus robuste, plus flexible et moins chère que le modèle initial. Solarud a également développé une variante nommée Nano. Celle-ci est spécialement conçue pour les panneaux solaires positionnés côte à côte. « Solarud est la seule unité sur le marché avec une conception anti-obstruction évitant l’accumulation de poussière sur le cadre du panneau solaire. Elle est aussi idéale pour les installations à faible inclinaison. », explique l’entreprise sur son site officiel. Plus d’informations : solarud.eu