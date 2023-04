Comment construire un chauffe-eau solaire avec des bouteilles en plastique ?

Alors que nous cherchons tous à économiser sur nos factures d’électricité, certains se tournent vers le chauffe-eau solaire. Rappelons que la production d’eau chaude dans une maison est l’un des postes les plus consommateurs d’électricité. Étonnamment, il serait possible de construire un chauffe-eau solaire avec quelques bouteilles de plastiques usagées. Le Conseil provincial d’ingénierie de Tucumán (Argentine) a validé les plans d’un chauffe-eau solaire à construire soi-même. Cela permettra à ceux qui utilisent le gaz ou le bois de chauffer l’eau en économisant. En termes simples, l’idée est de créer une petite serre dans chaque bouteille et d’y faire passer un tuyau d’irrigation (polyéthylène). Découverte.

Un chauffe-eau solaire, qu’est-ce que c’est exactement ?

Un chauffe-eau solaire est un système de chauffage de l’eau domestique, recoulant à l’énergie solaire pour chauffer l’eau. Le système se compose généralement de panneaux solaires (ou capteurs solaires) installés sur le toit ou à proximité de la maison. Il se dote également d’un réservoir de stockage pour l’eau chaude et d’un liquide caloporteur (parfois de l’eau) pour transférer la chaleur du panneau solaire au réservoir de stockage.

Enfin, une pompe assure la circulation du liquide caloporteur. Lorsque la lumière du soleil frappe les panneaux solaires, elle est absorbée et transformée en chaleur, puis transmise au liquide caloporteur circulant à travers les panneaux solaires. Le liquide chaud est ensuite pompé dans le réservoir de stockage, où il transfère la chaleur à l’eau stockée. Cette eau chaude peut ensuite être utilisée pour les douches, les bains, la piscine et d’autres usages domestiques nécessitant de l’eau chaude. En Argentine, un pays à fort taux d’ensoleillement, construire son chauffe-eau solaire peut s’avérer intéressant et rapidement rentable.

Le chauffe-eau solaire à construire soi-même

Pour réaliser ce chauffe-eau solaire, il faudra disposer de 30 bouteilles de soda d’une contenance d’un litre et demi. Ensuite, il vous faudra vous procurer 12 m de tuyau d’irrigation noir (la couleur est importante) de ¾ de pouce (19 mm) de diamètre. Vous devrez aussi disposer de 8 raccords en « T », de deux coudes, d’un rouleau de Téflon et de deux clés ¾ pouce sphérique. Enfin, munissez-vous d’une perceuse électrique pourvu d’un foret de ¾ de pouce. Chaque bouteille devra être percée d’un trou à la base, un trou égal au diamètre du goulot de la bouteille.

Découpez ensuite cinq tronçons de deux mètres de tuyau et joignez chaque bouteille en insérant le goulot de l’une dans le trou percé à la base de l’autre, pour former une colonne de six bouteilles. Puis un tuyau de deux mètres est inséré dans la bouteille. Répétez cinq fois cette étape afin que les 30 bouteilles forment une « grille », et unissez chaque rangée par les coudes en T au centre. Placez ensuite cette grille sur un toit en tôle de préférence, exposée au nord. Introduisez l’eau par le bas. Après 15 min d’exposition au soleil, une eau à environ 45 ou 50 degrés sort par le haut, prête à l’emploi. Cela se produit en raison d’un principe physique appelé « thermosiphon ». Il est possible d’ajouter un fût récupéré pour stocker l’eau chaude. Un chauffe-eau de cette conception coûte entre 50 et 100 pesos (2,50 € – 5 €). Il peut être construit très simplement par des écoliers ou telle une activité familiale.

Quels bénéfices pour ce chauffe-eau solaire ?

Bien entendu, ce chauffe-eau se destine aux régions très ensoleillées. Il semble désuet ou archaïque, mais peut aussi être d’un grand secours dans les endroits isolés, n’ayant pas accès à l’eau chaude domestique. Toujours est-il que, sous conditions d’ensoleillement, il couvrirait quotidiennement assez d’eau chaude à une famille de quatre personnes. De plus, il peut être modulé en fonction des besoins en ajoutant ou en ôtant des bouteilles en plastique. Ce chauffe-eau écologique se pose sur la toiture et permet une production d’eau chaude, dont le prix défie toute concurrence !