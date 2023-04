Une lycéenne invente un robot sous-marin pour repérer les microplastiques dans les océans

Cette étudiante de la Phillips Academy, dans le Massachusetts, a eu l’idée d’inventer ce robot sous-marin dès ses 11 ans. Elle souhaite significativement contribuer à la lutte contre la pollution marine dans le monde. En plus d’être une inventrice, elle est également une auteure et la fondatrice de Deep Plastics Initiative. Afin de sensibiliser les enfants à la préservation de l’environnement, elle a écrit un livre qui s’intitule « Microplastics and Me ». À travers cette rubrique, nous vous invitons à en apprendre plus sur cette machine innovante et sur sa créatrice.

D’où vient l’idée de créer ce robot ingénieux ?

À l’âge de 11 ans, Du a fait une découverte choquante. Elle a su qu’elle fabriquait des bijoux avec des composants à base de particules de plastique récupérés en mer, puis recyclés. Un an plus tard, son intérêt pour la protection des environnements marins s’est agrandi. En vérité, pendant sa promenade sur une plage de Boston, elle a vu de grandes quantités de morceaux de plastique sur le rivage. Cette découverte l’a incitée à effectuer de nombreuses recherches à l’issue desquelles elle a pris conscience des problèmes de pollution marine. En effet, plusieurs millions de tonnes de microplastiques polluent aujourd’hui les océans.

Cette pollution s’avère dangereuse pour la biodiversité marine. Et le plus grave est que les poissons qui avalent ces particules toxiques finissent dans nos assiettes. Cela a certainement un impact sur notre santé. Ainsi, la jeune Américaine s’est fixée un objectif de contribuer au nettoyage des océans. En 2018, elle s’est inscrite à un concours dédié aux inventions. Elle a présenté son projet de créer un robot sous-marin téléguidé qui servira à repérer les particules de plastique dans les océans. Son idée a été approuvée par le jury. Elle a donc eu l’occasion de réaliser sa machine avec l’aide d’une ingénieure.

Comment cette machine est-elle conçue ?

Ce robot téléguidé est en mesure de détecter les microparticules de plastique de moins de 5 mm dans l’eau. Il intègre un système de détection comprenant une caméra à infrarouge et trois indicateurs lumineux différents. Cette machine s’illumine pour signaler la présence de ces minuscules déchets. De plus, elle aide les nettoyeurs à ne pas les confondre avec les minéraux ni les espèces marines. L’utilisation de ce robot facilitera et accélèrera donc les opérations de nettoyage des océans. Il est à noter que les microplastiques secondaires sont plus abondants dans les océans (69 à 81 %). Ce sont des particules issues la décomposition des filets de pêche, des sacs, des bouteilles et des récipients en plastique. Mais on peut aussi y repérer des microplastiques primaires qui ont été directement jetés dans l’environnement.

L’inventrice Anna Du, un modèle pour sa génération

Le livre que la jeune inventrice a écrit explique ses recherches sur les microplastiques. Il a été gratuitement distribué à des enfants et à des bibliothèques des quartiers défavorisés. L’objectif de Du est de sensibiliser les personnes à prévenir et à réduire la pollution marine liée aux déchets plastiques. Elle veut également inciter les jeunes à agir comme elle, en vue de contribuer à la résolution des problèmes environnementaux dans le monde. Dans cette optique, elle a même mis en place la campagne Deep Plastics Initiative. Elle travaille en collaboration avec une équipe d’ingénieurs, de scientifiques et d’éducateurs. Pour obtenir plus d’informations sur cette initiative, visitez deepplastics.org.