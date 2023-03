V20 Marine : l’invention d’une voile « hydrodynamique » pour récupérer des déchets plastiques en Méditerranée

La pollution des océans est un des problèmes majeurs de notre époque. L’ère du « tout plastique », des sacs jetables, de la vaisselle jetable, des pailles et autres objets ont fait des océans une décharge à ciel ouvert. Une pollution si importante qu’un 7ᵉ continent a même vu le jour, un vortex de plastiques flottants, situé dans l’océan Pacifique. Également dénommé grande zone d’ordures du Pacifique, il mesure environ trois fois la taille de la France et contient des millions de tonnes de plastique. Des matières dangereuses pour la faune, la flore et pour les humains, qui finissent par consommer des poissons ayant ingéré des toxines libérées par la dégradation du plastique. Une start-up marseillaise, V20 Marine, a décidé de s’attaquer aux déchets plastiques de la mer Méditerranée, en inventant un système remarquable. Découverte.

Le plastique, un fléau mondial, qu’il faut rapidement endiguer

« Dans 30 ans, il y aura plus de déchets que de poissons dans l’océan. », c’est la prévision pessimiste, mais réaliste, et à l’unanimité de la communauté scientifique. Dépolluer les mers et les océans devient un enjeu crucial pour la planète et pour les humains qui y évoluent. Les lois interdisant le plastique existent pourtant, mais elles ne sont pas universelles. Aussi, chaque année, plus de 10 millions de tonnes de déchets rejoignent les océans du monde ! De nombreuses initiatives sont mises en place pour récupérer les déchets plastiques, cependant elles sont évidemment insuffisantes. V20 Marine propose donc une nouvelle solution pour lutter contre ce fléau grandissant.

Le système inventé par V20 Marine, qu’est-ce que c’est ?

L’invention de V20 Marine consiste en une grande voile flottante, tractée par un bateau. Elle permet de réunir les déchets en un seul et même endroit afin de pouvoir les ramasser plus facilement. Cette invention est celle de Rémi Allain, ingénieur en architecture navale, qui a créé la start-up V20 Marine, 18 mois auparavant. Précédemment installé à Nantes, il a pu constater la pollution marine sur les chantiers navals pour lesquels il travaillait. En 2013, il s’expatrie à Marseille et invente le dispositif MPS « Marine Pollution Système ».

Il s’agit en fait d’un entonnoir géant qui s’accroche sur les navires anti-pollution navigants déjà sur la Méditerranée. Rappelons que cette mer qui nous est familière est parmi l’une des plus polluées au monde, par les microparticules de plastique. L’idée de l’inventeur étant de rendre plus efficaces les bateaux dépollueurs déjà en place. Il imagine donc ce procédé hydrodynamique. La voile se trouve dans l’eau, tractée par un bateau et faisant office de « pelle géante ». Cela, dans l’optique de récolter les déchets de manière plus concentrée.

Des tests concluants pour cette invention très récente

Après quelques années de tests, de recherches et de développement, Rémi teste son dispositif MPS, fabriqué en France en janvier dernier. Pour ce faire, il installe sa voile de 15 m de long et 11 m de large en Méditerranée, où il collabore avec les équipes du port de Marseille Fos. Pour tester le MPS, il utilise de faux déchets et choisit des balles de riz rapportées de Camargue. Au moins, si le dispositif ne fonctionne pas, il n’augmentera pas la pollution de la mer ! Succès pour ces tests de ramassage de déchets qui peuvent être tractés à une vitesse de 7,5 km/h, soit 4 nœuds en position « ramassage » et jusqu’à 8 nœuds (15 km/h) en position fermée.

La forme hydrodynamique imaginée par l’inventeur permet également de réduire la consommation de carburant du bateau tracteur. La voile permet donc d’augmenter la surface traitée, soit une zone de 12 km² environ. C’est deux fois et demie de plus que quatre navires similaires. Une invention à suivre de très près ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site v2omarine.com.