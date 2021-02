Plastic odyssée, embarquez pour une conquête maritime collective contre la pollution plastique !

Cette joyeuse brigade maritime s’est fixé comme objectif de développer des circuits de valorisation de plastique – des centres de recyclage – partout dans le monde pour empêcher les déchets plastiques de finir en mer !

Une initiative lancée il y a plus de trois ans par Simon Bernard, ancien officier de marine marchande de la Brittany Ferries, face au constat alarmant de la pollution plastique ces trente dernières années. Ce constat a déclenché une colère légitime et commune, un coup d’éclat que n’aurait pas renié notre héros des mers, le Capitaine Haddock.

1000 milliard de mille plastiques!

Depuis l’invention du plastique, 6,3 milliards de tonnes de déchets ont été produits. Et seulement 9% ont été recyclés. Le reste se trouve dans les décharges à ciel ouvert, les fleuves, sur les côtes du littoral et au final… dans l’Océan. “Moule à gaufres de tonnerre de Brest” – dixit Le Capitaine Haddock qui n’a probablement jamais pêché un moule à gaufres, alors que notre génération pourrait ouvrir une quincaillerie géante !

Autre constat, nous savons aujourd’hui également que 80% de la pollution marine provient des villes côtières des pays les plus démunis. Dans ces régions, les systèmes de collecte et de recyclage sont souvent inexistants, faute de moyens. De plus, ces pays reçoivent une partie des déchets des pays du Nord. Le plastique finit donc sa course dans l’Océan.

Lutter contre la pollution plastique

Dès le printemps prochain, l’équipe constituée d’une vingtaine d’explor’acteurs du changement : marins, ingénieurs, scientifiques, entrepreneurs, artisans, artistes ou encore citoyens partiront sillonner les mers à bord d’un bateau extraordinaire : un navire de recherche de 40 mètres reconverti en atelier de recyclage du plastique et propulsé, devinez comment?…

Grâce aux déchets plastiques bien sûr ! Ils iront à la rencontre des habitants du monde entier pendant trois ans, avec comme objectif d’inspirer et de sensibiliser les citoyens ou encore d’engendrer la création de centres de recyclage du plastique aux quatre coins du globe !

Bienvenue à bord du navire Plastic Odyssey !

Le bateau Plastic Odyssey est le premier navire à transformer les déchets plastiques en carburant et autres objets issus du recyclage. Conçu comme un laboratoire de nouvelles solutions, il embarque à son bord 200 m2 d’espace technique comme un atelier de recyclage du plastique, ainsi que des zones de vie zéro déchet : cuisine, cabines, espaces de travail… Tous ces espaces sont équipés avec des matériaux naturels ou recyclés, et conçus pour que l’équipage puisse y vivre 3 ans sans créer de déchet plastique.

Tous à l’abordage pour un voyage collectif et collaboratif !

Embarquement et top départ à Dunkerque, au printemps prochain pour un tour de France jusqu’à Marseille. Les pirates engagés accueilleront en incubation à bord de leur navire des porteur.s.es de projets souhaitant expérimenter et développer des solutions de valorisation des déchets plastiques.

Leur ambition ? Fédérer les acteurs du changement afin de partager les bonnes idées, multiplier les initiatives locales partout dans le monde, et accélérer la transition vers un monde sans plastique ! – Rien que ça !

Embarquez à bord du Plastic Odyssey !

Saisissez votre chance ! Vous développez une solution de valorisation des déchets plastiques open source, vous êtes désireux de partager votre savoir-faire et vous souhaitez embarquer – et pourquoi pas vous confiner – sur le navire de Plastic Odyssey ? Vous avez jusqu’au 15 février pour intégrer leur programme d’incubation en candidatant sur : plasticodyssey.org