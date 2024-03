Adieu les bouteilles en plastique, Ooho invente un emballage révolutionnaire, comestible et biodégradable

L’eau est une ressource essentielle à la vie, comme le rappelle ce communiqué des Nations Unies, et ce n’est évidemment pas un scoop ! Essentielle, elle l’est pour nous, humains, mais également pour les plantes, les animaux, etc. Le Cieau estime que chaque humain devrait boire de 1,3 à 2 litres par jour pour rester en bonne santé. Et, nous consommons donc de l’eau, en bouteilles plastiques, ou éventuellement en gourdes réutilisables, mais il n’existe que très peu d’autres possibilités. Seule l’eau gélifiée peut être consommée pour des raisons médicales, cependant elle est très peu répandue. En 2017 déjà, nous vous parlions, dans cet article, d’une invention britannique, Ooho par NotPla, une bulle comestible, à base d’algues, qui, depuis, a parcouru un chemin semé de succès. Découvrez ou redécouvrez cette invention, ainsi que sa fulgurante ascension jusqu’aux plus hautes sphères de la Couronne Britannique.

La bulle comestible Ooho qu’est-ce que c’est ?

Les cofondateurs de NotPla, Rodrigo Garcia Gonzalez et Pierre Paslier sont partis d’une question simple à laquelle ils souhaitaient apporter une réponse. « Comment pouvons-nous conditionner l’eau d’une manière qui fonctionne en harmonie avec la nature, en comblant le fossé entre la durée de vie de ce que nous consommons et leur emballage » ? Et, c’est en observant la Nature, tout simplement, que leur est venue l’idée d’utiliser des algues comme emballage. N’avez-vous jamais aperçu des poches d’algues remplies d’eau ?

Elles sont résistantes, étanches bien sûr, et par ailleurs suffisamment souples pour être percées, et bien entendu, comestibles pour bon nombre d’espèces d’algues. Partis de leur cuisine de chambre d’étudiants de l’Imperial College de Londres, ils ont alors concocté des dizaines de recettes avant de trouver le bon dosage. Eurêka (j’ai trouvé) avait dit Einstein en découvrant la théorie de la relativité, les deux étudiants, eux, se sont écriés Oooooooooooooooh… Une onomatopée qui est depuis devenu le nom de leur invention Ooho avec quelques « o » en moins !

De l’eau à l’intérieur, mais pas seulement !

Ooho est une révolution dans le domaine de l’emballage : une bulle d’eau enveloppée d’une fine pellicule comestible, entièrement composée d’algues et d’herbes marines. Cette protection biodégradable, simple et naturelle, se dégrade en seulement 4 à 6 semaines, contrairement aux bouteilles en plastique qui nécessitent plus de 400 ans pour se désintégrer dans la nature. Ce packaging souple peut contenir non seulement de l’eau, mais également toute autre boisson gazeuse, spiritueux et liquides divers. Par ailleurs, cette solution est plus économique que le plastique, néanmoins elle répond surtout à un impératif environnemental urgent.

Une invention saluée par le Prince William de Galles en personne

Après avoir été lancée au Marathon de Londres en 2019, comme nous vous le relations dans cet article, la bulle Ooho semble avoir interpellé de hautes personnalités britanniques. Le prince de Galles, William, depuis que son père Charles a été couronné roi, avait lancé un « concours lié à l’écologie », le Earthshot Prize, en 2021. L’année suivante, le prix revenait à NotPla pour ses emballages alimentaires, comestibles à base d’algues. Le 8 mars dernier, le Prince de Galles a, de nouveau, rencontré le PDG de NotPla, pour le féliciter pour la signature d’un contrat avec Levy UK, l’une des plus grandes entreprises de restauration britannique.

Fier de cette invention, le Prince a relaté sa visite sur son compte Instagram. Mais, jusqu’où ira cette géniale invention, qui permet aussi un accès à l’eau potable dans des conditions extrêmes (sport, sécheresse, lieux reculés, etc.) ? En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel : notpla.com. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .