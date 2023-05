Zërna, l’invention d’un emballage naturel à base de courge, pour remplacer le plastique

Dans les années 1980, nous trouvions que le plastique était fantastique ! Il nous permettait de transporter nos courses alimentaires, d’emballer nos sandwichs, de jouer avec des Schtroumpfs ou encore de manger des bonbons PEZ sortis de la gueule d’un animal… Souvenez-vous, ces temps ne sont pas si lointains. Le problème étant qu’à cette époque, nous ne mesurions pas les conséquences futures de notre ère du « tout-plastique ». Depuis les années 1950, la production et l’utilisation de plastique ont considérablement augmenté, entraînant une pollution massive des océans, des rivières, des sols et de l’air. La pollution au plastique entraîne des répercussions désastreuses pour l’environnement et la vie marine.

Les animaux marins sont souvent piégés ou étouffés par des débris de plastique. Ils peuvent aussi également ingérer du plastique, ce qui peut entraîner des problèmes de santé et même la mort. De plus, la décomposition du plastique dans l’océan libère potentiellement des produits chimiques nocifs, qui contaminent les aliments de la chaîne alimentaire. Pour tenter de faire diminuer cette pollution, l’entreprise Zërna, une cafétéria située en Ouzbékistan, invente des emballages à base d’une plante formidable : la lagenaria. Découverte.

Toujours plus de plastique, toujours plus de pollution

Depuis les années 1950, l’humanité a produit environ 8,3 milliards de tonnes de plastique, dont 6,3 milliards de tonnes sont devenus des déchets. De ce nombre, seulement 9 % ont été recyclés, 12 % ont été incinérés, et le reste, soit 79 %, ont fini dans des décharges ou dans la nature, selon une étude publiée dans la revue Science Advances en 2021. La lutte contre la pollution au plastique est devenue une préoccupation majeure dans le monde entier. En France, la loi AGEC en fait même son premier « commandement » : « Interdiction de plusieurs produits en plastique à usage unique, qui polluent l’environnement ». Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour résoudre ce problème mondial de pollution au plastique. Toutes les initiatives sont donc les bienvenues pour lutter contre cette pollution.

L’invention de Zërna, qu’est-ce que c’est ?

L’idée de Zërna est de transformer la lagenaria, une espèce de cucurbitacée, en emballage. Avec une priorité : la décomposition du plastique, qui passerait de 300 à 500 ans, pour celui que l’on connaît à un an seulement pour le nouvel emballage. En 2020, la cafétéria Zërna invente les premiers emballages fabriqués à partir de lagenaria, un légume faisant partie de la famille des courges. Cette idée a été inspirée par les méthodes de conservation traditionnelles où les citrouilles étaient utilisées comme récipients pour la nourriture et les épices. En collaboration avec l’agence Synthesis, Zërna a décidé de remplacer les emballages plastiques de ses fruits secs par des lagenarias séchées, respectueuses de l’environnement, uniques par leur taille et leur forme, et se décomposant en environ un an. De plus, ce légume présente une grande résistance. Ce qui le rend idéal pour le transport et lui permet de s’adapter à l’humidité et à la lumière.

La lagenaria, qu’est-ce que c’est ?

La lagenaria, également connue sous le nom de calebasse, est une plante grimpante appartenant à la famille des cucurbitacées. Elle est originaire des régions tropicales et subtropicales d’Afrique, d’Amérique et d’Asie. La plante se caractérise par ses grandes feuilles en forme de cœur et ses fleurs blanches ou jaunes. Les fruits de la lagenaria, une fois vidés, sont déjà largement utilisés comme bouteilles ou comme récipient pour contenir des épices, ou tout autres denrées alimentaires. La calebasse a été utilisée par les populations indigènes depuis des milliers d’années pour divers usages. Sa coque ligneuse peut être séchée, évidée et utilisée comme récipient naturel pour stocker des liquides ou des aliments. Les fruits de lagenaria sont par ailleurs souvent utilisés pour créer des instruments de musique ou des éléments de décoration. Désormais la lagenaria se transforme en emballage pour remplacer le plastique : la nature fait si bien les choses, pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt ? Plus d’informations : synthesis.uz