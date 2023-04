Sufresca : l’invention d’un spray comestible qui prolonge la conservation des fruits et légumes de plusieurs semaines

En France, le gaspillage alimentaire représenterait 10 millions de tonnes par an. La quantité est estimée à 16 milliards d’euros. À l’échelle mondiale, les chiffres dépassent largement les 930 millions de tonnes par an. Face à un contexte aussi aberrant, la lutte contre le gaspillage alimentaire est devenue un combat à part entière. Cela élargit évidemment le marché à certains secteurs, dont celui de la conservation alimentaire. En effet, une jeune entreprise nommée Sufresca a conçu un produit naturel pour maintenir la fraîcheur des légumes et des fruits. Si l’enseigne n’est fondée que depuis 2020, le produit qu’elle conçoit résulte d’une quinzaine d’années de recherches.

Un enrobage naturel et comestible

Le produit de Sufresca se présente sous forme de spray à vaporiser directement sur l’aliment, le fruit ou le légume en l’occurrence. Il est formulé à base d’eau mélangée à d’autres composants organiques et naturels d’origine végétale, tels que des acides gras et des polysaccharides. Une fois recouvert du produit, l’aliment ralentit son processus de dépérissement. Autrement dit, il perd moins rapidement ses nutriments et maintient plus longtemps son hydratation.

Vaporisé en fine couche d’un micron mètre sur les fruits et légumes, le spray Sufresca prolongerait la durée de conservation jusqu’à plusieurs semaines. De plus, il convient à une variété de produits, dont le concombre, l’avocat, le grenade, la mangue, la tomate, le poivron, l’oignon et l’ail. Chacun de ces aliments nécessite sa propre composition de Sufresca, sachant que la teneur en eau varie d’un produit à un autre.

Une alternative à la cire

La cire est probablement l’un des principaux concurrents du spray Sufresca. À titre informatif, c’est une protection également enduite sur les fruits et les légumes avant leur mise en marché. Comme le Sufresca, elle empêche les produits de se dessécher trop rapidement tout en leur procurant une apparence plus attirante. Là où la cire diffère, c’est surtout au niveau du prix. Le Sufresca serait beaucoup plus abordable. D’ailleurs, dans une utilisation industrielle, celui-ci ne nécessite pas un investissement sur une machine spécialisée. Il est développé pour convenir aux équipements industriels existants. Un autre désavantage de la cire, c’est qu’elle peut contenir de la morpholine. Un composant qui s’est avéré cancérigène chez les animaux, selon une étude expérimentale.

Une alternative naturelle aux emballages en plastique

Le Sufresca constitue essentiellement une alternative intéressante aux emballages plastiques. Il peut contribuer ainsi à limiter les déchets et étant comestible, il ne génère aucun déchet secondaire. Il faut savoir que les emballages en plastique sont déjà interdits en France. Les fruits et légumes non transformés n’étaient plus autorisés à être mis en vente en étant emballés dans du plastique. Cette loi est de vigueur depuis le début de l’année 2022 et concerne une trentaine de fruits et de légumes. Malheureusement, elle a été remise en question en décembre 2022. Plus d’informations : sufresca.com