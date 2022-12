Notpla : l’invention d’un emballage alimentaire comestible à base d’algues pour dire adieu aux emballages plastiques

Huit millions de tonnes, c’est le poids des déchets plastiques qui s’échouent chaque année dans nos océans. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques, en 2060, ce chiffre devrait grimper à 24 millions de tonnes. Les déchets plastiques sont si nombreux qu’une partie de la planète a même été nommée le 7ème continent, un vortex de déchets du Pacifique nord. Pour lutter contre ce fléau, une start-up appelée NotPla (ex Ooho) fondée par un Français, Pierre Paslier et un Espagnol, Rodrigo Garcia, vient de se voir décerner le prix Earthshot par le Prince William de Galles. Cette reconnaissance mondiale a été reçue pour l’invention d’emballages comestibles fabriqués à base d’algues. C’est une révolution en marche pour la planète ! Un prix obtenu dans la catégorie « Un monde sans déchets » et vous allez vite comprendre pourquoi ! Découverte !

Quelle est cette invention ?

NotPla apporte une solution concrète à la pollution exponentielle des déchets plastiques dans les océans. Les deux trentenaires ont inventé un nouvel emballage entièrement fabriqué à base d’algues qui ressemble à s’y méprendre à un emballage cellophane, mais qui se mange ! Leur matière innovante est aussi résistante et malléable que le film plastique, mais elle est biodégradable et même comestible ! Les deux inventeurs de cette matière révolutionnaire ne s’attendaient pas réellement à recevoir le million de livres sterling gagné lorsqu’ils ont commencé leurs tests dans la petite cuisine de leur logement étudiant à Londres. Désormais, ils vont pouvoir financer les recherches nécessaires à une commercialisation de leur géniale invention.

Quels emballages veulent-ils remplacer ?

La ligne de mire de la start-up NotPla, ce sont les bouteilles plastiques et les emballages individuels, ce que l’on pourrait appeler les « suremballages ». Un exemple simple : vous achetez une barquette de rouleaux de printemps recouverte d’un plastique. Et à l’intérieur, chaque rouleau est emballé dans un film individuel. C’est contre ce genre d’emballage que NotPla veut lutter ! Les emballages NotPla prennent la forme d’une bulle de petite taille et sont fabriquées à partir d’extraits d’algues. Ils peuvent contenir de l’eau, des jus de fruits, des boissons énergétiques et se mangent en même temps que la boisson qu’ils contiennent. Selon les inventeurs, la texture de l’emballage ressemblerait, en bouche, à celle d’un bonbon gélatineux !

Pourquoi utiliser des algues ?

Pierre Paslier explique que l’algue qu’ils utilisent est un produit très disponible en grande quantité et qui a la faculté de pousser rapidement. Il affirme que certaines algues peuvent pousser d’un mètre par jour. Ce qui en fait une matière facile à cultiver, sans pour autant appauvrir la planète ni les océans en prélevant des algues « naturelles ». Ces algues ne nécessitent aucun apport d’engrais ni même d’eau potable, elles poussent seules ou quasiment ! Si l’emballage n’est pas avalé par l’utilisateur, il est capable de se dégrader seul en 4 à 6 mois maximum. En plus de ses bulles pour les liquides, NotPla développe d’autres emballages qui, à termes, viendront remplacer les cellophanes polluantes que l’on peut voir sur les barquettes de viandes ou autour des sandwichs. D’ailleurs, ils viennent d’inventer un nouvel emballage qui permettra de conserver les produits secs. Et même si, pour le moment, les produits NotPla sont plus chers à fabriquer et donc, in fine, plus chers à l’achat, le prix EarthShot devrait permettre de les produire à grande échelle. Et par conséquent, le prix pourra baisser. Une belle invention pour lutter contre la pollution aux plastiques, non ? Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site NotPla.com.