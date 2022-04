Des étudiants inventent un “cendrier” à fixer sous le paquet de cigarettes pour lutter contre la pollution par les mégots

Parfois, les idées les plus ingénieuses ne viennent pas forcément d’une entreprise connue ou d’un inventeur renommé. La bonne idée du jour nous vient de deux élèves du lycée Léonard de Vinci d’Antibes (06) et concerne l’environnement. Rémi Astier et Thibault Massa passeront leur baccalauréat en juin prochain, mais cette année risque bien de changer le cours de leur vie. Il existe un véritable fléau pour l’environnement, et les deux jeunes hommes ont décidé de prendre le problème à la racine ! Ce fléau : les mégots de cigarettes jetés dans la nature chaque jour. Ils ont inventé le KLOPPER, un système ingénieux imprimé en 3D qui récupère les mégots. Présentation de cette ingénieuse idée !

La genèse de l’invention

Rémi et Thibault ont lancé leur invention en à peine quatre mois, entre l’idée, le croquis, le dépôt de brevet et la commercialisation. Non-fumeurs tous les deux, ils sont, comme tout le monde, confrontés aux tapis de mégots qui jonchent les villes, les plages, les trottoirs. Dans une interview accordée au journal Nice Matin, ils expliquent : “En France, par jour on compte l’équivalent de trois piscines olympiques remplies de mégots jetés par terre chaque jour, c’est trop.” Ce que confirme le ministère de la Transition écologique : plus de 23 milliards de mégots sont jetés au sol et se retrouvent dans la nature, polluant ainsi jusqu’à 500 litres d’eau chacun. Ils ont décidé d’agir à leur manière en créant le KLOPPER !

Le KLOPPER c’est quoi ?

Pour les deux étudiants, l’objectif était de fabriquer quelque chose d’écologique, pratique et financièrement accessible à tous ! Le plus simple étant d’inclure un récupérateur de mégots sur le paquet de cigarettes… Il existe bien des cendriers de poches, mais ils ne sont pas solidaires du paquet. Les deux lycéens voulaient donc quelque chose de pratique mais biodégradable. Le KLOPPER est un petit boitier imprimé en 3D, fait d’huile de soja et d’un alliage de plastique filament et amidon de maïs. Le principe est tout simple: le KLOPPER est façonné à la taille d’un paquet de cigarette (20, 25, 30 cigarettes ou paquet slim) et il va se glisser dessous. Grâce à un petit rail coulissant, il s’ouvre et se ferme sans se désolidariser du paquet de cigarette. Il suffit alors d’éteindre son mégot puis de le « ranger » dans le KLOPPER, qu’il faudra ensuite vider dans une poubelle.

Combien coûte le KLOPPER ?

Le petit boitier est vendu 4€ pièce sur le site Klop.store, pour paquet de 20 ou 25 et disponible en quatre couleurs différentes. Les deux associés possèdent cinq imprimantes 3D et une graveuse pour leur logo… Ils peuvent donc produire des centaines de pièces chaque jour ! L’idée est ingénieuse et elle a déjà séduit de nombreux clients. Les deux garçons pourraient contacter les fabricants de cigarettes, mais ils n’en n’ont pas envie car ils ne veulent pas participer à l’industrie du tabac, ni inciter les gens à fumer ! Ils veulent juste aider à la préservation de la planète avec leur KLOPPER. Pour les professionnels, le petit objet est personnalisable avec le nom de l’entreprise… C’est le cas du restaurant La Fourmigue à Golfe-Juan qui dispose de sa propre sérié personnalisée. Rémi Astier, l’un des deux fondateurs, n’en n’est pas à son coup d’essai: en 2021, il avait été élu Prodige de la République avec sa prothèse en 3D créée pour une petite fille de 7 ans ! Nous leur souhaitons tout le succès qu’ils méritent…