Alice Amiel, directrice artistique relooke les paquets de cigarettes pour sensibiliser à la pollution des mégots !

Ce n’est un secret pour personne, les mégots de cigarettes sont l’un des fléaux de notre siècle. Jetés ça et là dans la Nature, ils polluent la Terre, les Mers et les Humains. Un seul mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau… D’après une enquête publiée par NBC News, ils seraient encore plus néfastes pour les océans que les pailles plastiques, désormais bannies des rayons de supermarché.

Ce qui n’est pas le cas pour les cigarettes, en vente libre et dont les filtres sont bourrés de polluants divers ! Pour sensibiliser les fumeurs à la pollution de leurs mégots, une directrice artistique freelance, Alice Amiel, travaille sur un projet intéressant ! Présentation du concept Earth Warning .

Alice Amiel propose en effet d’utiliser les paquets de cigarettes pour transmettre des messages écologiques et préventifs. Les habituelles horribles photos de bouches qui saignent ou de poumons abîmés par la nicotine ne sensibilisent plus les fumeurs.

Alice propose de les remplacer par des messages préventifs pour sensibiliser les fumeurs aux jets des mégots dans… les poubelles ou les cendriers ! Une idée originale qui pourrait réduire la pollution aux mégots de cigarettes !

🚬 Le message « Fumer tue » étant dorénavant relativement bien ancré et intégré ; et si l’on en profitait pour sensibiliser en parallèle à un autre sujet tout aussi important ? 🌱

Une idée originale et pertinente d’@AliceAmiel #Tabac #Environnement #Ecologie #Santé pic.twitter.com/hl8u6MX5ub — Jean MOREAU (@Jean_MOREAU_) August 2, 2020

Quelques chiffres sur la pollution aux mégots :

Les mégots mettent en moyenne 12 ans à se dégrader dans la nature : 2 ans pour le filtre et 10 ans pour l’acétate de cellulose qui le compose !

dans la nature : 2 ans pour le filtre et 10 ans pour l’acétate de cellulose qui le compose ! Sur 5200 milliards de cigarettes produites par an, 66% terminent das la Nature !

! Un seul mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau

Les mégots de cigarettes représentent 40% des déchets ramassés dans les villes et sur les plages !

Crédit photo : Alice Amiel

Si le projet d’Alice Amiel vous intéresse, vous pouvez échanger avec elle sur le sujet sur son profil Linkedin ou sur sa page Behance. Une pétition en ligne est également disponible pour soutenir le projet.

Crédit photo : Alice Amiel

En 2019, Alexandre avait eu l’idée de spolier les films ou séries sur les paquets de cigarettes… Une idée originale pour freiner les ardeurs des fumeurs cinéphiles, mais qui n’a pas vu le jour… On espère que l’idée d’Alice fera son chemin, après tout, la prévention environnementale est également importante au regard de la pollution mondiale non ?

Crédit photo : Alice Amiel

Crédit photo : Alice Amiel