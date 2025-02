Moss DB2, l’invention fortuite d’un « déshuileur », combinant économie et écologie

Dans le monde entier, de nombreuses inventions naissent d’un besoin propre de l’inventeur, d’un constat ou d’un incident vécu ! Je citerai, par exemple, la tarte Tatin née d’un incident culinaire et d’une tarte malencontreusement renversée. L’invention dont je vais vous parler dans cet article, est à mille lieues de la Tarte Tatin, mais elle est, elle aussi, née d’un petit accident « industriel » vécu par son inventeur, Stéphane Gonzalès. Cet entrepreneur passionné et ingénieur de métier a une idée lumineuse après que des huiles usées se soient renversées dans son atelier. Son invention ? Le DB2, un déshuileur pour les entreprises, breveté en 2018 (FR3088699), mais dont le développement avait été freiné par la crise de la COVID 19. Retour sur cette ingénieuse invention, utile dans toutes les entreprises utilisant des fluides ! C’est parti.

Une invention née d’un accident

Parfois, les meilleures idées surgissent quand on s’y attend le moins. Stéphane Gonzalès, aujourd’hui à la tête de Moss Maintenance à Castelsarrasin, a vu son quotidien bouleversé le jour où un bidon d’huile saturée s’est renversé dans son atelier. Ce n’était pas seulement une catastrophe à nettoyer, mais un vrai problème récurrent pour l’industrie : les huiles utilisées pour lubrifier les machines-outils finissent par se mélanger aux fluides de coupe et autres liquides de travail, rendant leur traitement difficile, coûteux et peu écologique. Face à ce constat, il se met à chercher une solution et développe le DB2, un système capable de séparer les huiles usées directement à la source, avant qu’elles ne contaminent davantage les fluides industriels.

Pourquoi les entreprises ont tout intérêt à s’équiper d’un déshuileur ?

Dans l’industrie, la gestion des huiles usagées est un défi quotidien. Non seulement leur accumulation altère la qualité des fluides de coupe, mais elle favorise le développement de bactéries, responsables de mauvaises odeurs et de risques sanitaires pour les employés. Résultat : sans une solution adaptée, les entreprises doivent remplacer leurs fluides plus fréquemment, entraînant des coûts supplémentaires et une consommation excessive de ressources. Et, c’est là qu’intervient le DB2 puisqu’il fonctionne en même temps que la machine qui utilise des fluides ! Concrètement, en séparant efficacement les huiles dès leur apparition, il limite la pollution des fluides, diminue les besoins en produits neufs et réduit la production de déchets.

L’innovation récompensée malgré un démarrage difficile

Malgré son potentiel, le déshuileur DB2 a failli ne jamais voir le jour. Le projet a été freiné par la crise sanitaire de 2020. Mais, la persévérance de Stéphane Gonzalès a payé : aujourd'hui, son invention est adoptée par de nombreuses entreprises industrielles, séduites par ses performances et son efficacité. Malheureusement, je n'ai pas trouvé plus amples détails quant à son fonctionnement, mais c'est peut-être une volonté de l'inventeur ? Vous souhaitez en savoir plus, ou êtes intéressés par cette invention, vous pouvez contacter l'inventeur sur son site officiel : stephane-gonzales.fr ou sur LinkedIn.