« Le Vieux Bricole », les 1700 inventions d’un Géo Trouvetou de 83 ans, dédiées aux seniors

Si vous nous suivez sur NeozOne, nous vous avions déjà parlé d’Édouard Bahr, l’inventeur aux centaines d’inventions utiles dans cet article. Depuis la parution, l’octogénaire n’a pas cessé d’inventer, et ses inventions sont toujours aussi utiles ! Et, pourtant, l’homme de 83 ans, n’a rien d’un ingénieur de la Silicon Valley. Non, ce bricoleur passionné, installé à Dompierre-sur-Authie dans la Somme, est une véritable star sur Facebook, où ses créations pratiques destinées aux seniors et aux personnes en situation de handicap font un véritable carton. Son crédo ? « Je ne vois pas les problèmes, je ne vois que les solutions ! » Et, c’est bien ce qui fait sa force. Avec plus de 21 000 abonnés sur sa page Le Vieux Bricole, il partage avec générosité ses trouvailles, récompensées à plusieurs reprises par Handicap International. Retour sur un inventeur hors du commun qui, entre scie circulaire et perceuse sensitive, transforme le quotidien des personnes âgées, une idée après l’autre.

Un inventeur pas comme les autres : bienvenue dans l’atelier du « Vieux Bricole »

Tout commence en 2011, après un AVC qui touche son fils. Face aux nouvelles contraintes de mobilité et aux obstacles du quotidien, Édouard Bahr décide de mettre son savoir-faire au service des autres. Ancien professeur de dessin industriel et de mécanique appliquée, il trouve rapidement des solutions adaptées et décide de les partager avec le plus grand nombre. Depuis, ce bricoleur infatigable ne s’arrête plus ! Des centaines, voire des milliers d’inventions plus tard, il continue d’innover et de poster des tutoriels ultra-détaillés pour permettre à chacun de reproduire ses créations.

Sa page Facebook est une véritable mine d’or pour ceux qui cherchent des astuces simples et efficaces pour faciliter leur quotidien. Mais, Édouard ne se contente pas d’inventer, il partage aussi sa philosophie de vie optimiste et joyeuse : « j’ai voulu désacraliser l’adjectif “vieux” car cela fait peur. Moi, je prends la vie du bon côté, car la vie est belle », confie-t-il dans une récente interview accordée au Parisien. D’ailleurs, ses inventions ne sont pas seulement ingénieuses, elles sont aussi le reflet de son bon sens et de sa bienveillance. Je vous ai sélectionné trois de ces dernières trouvailles !

Des inventions simples, mais révolutionnaires pour le quotidien

Si vous pensez que bricoler est réservé aux professionnels, détrompez-vous ! Les inventions d’Édouard Bahr sont accessibles à tous, et surtout, terriblement efficaces. Voici trois de ses dernières idées qui rendent la vie plus facile et que vous pourrez aisément reproduire !

L’attache couvercle de poubelle

Qui n’a jamais vu le couvercle de sa poubelle de placard lâcher après des mois d’utilisation intensive ? Plutôt que de changer toute la porte ou d’investir dans une nouvelle poubelle, Édouard propose une réparation rapide et durable avec de simples rivets tubulaires. Quelques trous, un assemblage malin et hop, le couvercle fonctionne comme neuf !

Le fourreau pour canne

Poser sa canne et la voir tomber dès qu’on bouge un peu, ça vous parle ? Pour éviter cela, Édouard a imaginé un fourreau discret et pratique qui se fixe sur le pied arrière d’une chaise grâce à deux colliers de serrage. Ainsi, la canne reste en place, sans gêner ni encombrer la table.

Le plateau universel pour ouvrir les flacons

Avec l’âge, ouvrir un bocal ou une bouteille peut devenir un vrai défi. Pour éviter ces frustrations, Édouard a conçu un plateau d’appui qui permet de maintenir fermement le flacon pendant que l’on dévisse d’une seule main. Une solution ingénieuse pour gagner en autonomie et éviter les douleurs aux poignets. Et vous, quelle invention faciliterait votre quotidien ? Alors, si vous pouviez inventer un objet pour vous simplifier la vie, qu’imagineriez-vous ? Peut-être avez-vous déjà une idée en tête… Dans ce cas, n’hésitez pas à la partager ! Qui sait, elle pourrait bien être la prochaine invention du Vieux Bricole ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .