Après l’invention du poisson poubelle, Michel Legay dévoile ses nouvelles créations

Si vous nous suivez sur NeozOne, vous avez probablement déjà entendu parler de Michel Legay, car je parle de ses inventions chaque fois que l’occasion se présente. En 2019, je vous présentais, dans cet article, son poisson-glouton ou poisson poubelle, une drôle d’invention installée sur une plage de Sarzeau (56), sa ville natale. Ce poisson-glouton a longtemps été l’un de vos articles préférés, et je m’en suis réjoui, car je trouve cet homme fascinant, bien que je ne le connaisse pas, et ses inventions géniales. Le poisson-glouton avait même fait des « petits », repris par la ville de la Grande-Motte, qui en avait fabriqué avec les plans fournis par Michel Legay. La semaine dernière, l’inventeur m’a écrit pour me faire part de ses nouveaux projets, tous aussi imposants, voire loufoques, mais tellement ingénieux ! Je vous embarque à la découverte de l’univers de ce Géotrouvetout, spécialiste de la lutte contre les déchets et grand protecteur de l’océan, et vous allez en prendre plein les mirettes !

Michel Legay, inventeur passionné et passionnant

Michel Legay est le créateur du « poisson glouton », aussi surnommé « poisson poubelle ». Et, apparemment, il poursuit avec enthousiasme sa mission écologique et séduit des publics éclectiques. Dernièrement, le prototype de son poisson-glouton a élu domicile au salon nautique « Le Mille Sabords » au Crouesty-Golfe du Morbihan, invité par Sylvie Desmots, organisatrice de cet événement. Le poisson-glouton est ainsi devenu un outil pédagogique et un support très visuel pour les plongeurs qui nettoient les fonds marins… Pour ce faire, le petit poisson s’est orné d’un splendide message : donnez à manger à ce poisson, pas à la mer !

Les nouveaux projets de l’inventeur breton…

Toujours inspiré par la mer, Michel Legay a proposé une autre de ses créations à l’événement : une sculpture représentant un poisson recouvert de déchets plastiques, portant le slogan « La mer n’est pas une poubelle ». Présentée à l’une des entrées du salon, cette œuvre a captivé le public, qui l’a adoptée comme toile de fond pour des selfies et comme support de sensibilisation pour les grands-parents accompagnés de leurs petits-enfants. Ancien graphiste, Michel Legay est passionné par l’art, mais aussi par la mer, et ses créations suscitent toujours un vif intérêt !

Un autre exemple de sa « folie douce » ? Sa participation à la parade annuelle « Solex Quiberon », un événement ludique où les participants déguisent et customisent leurs vélos Solex. Ainsi, et j’adore cette œuvre, peut-être même plus que le poisson glouton, il a imaginé un renne articulé tirant un traineau de Noël ! Donnant de sa personne, il s’est évidemment déguisé en Père-Noël. L’année suivante, il avait troqué sa barbe blanche pour une mouette géante aux ailes déployées et munie d’un appeau pour imiter le cri des goélands… La troisième année, c’est un solex chalutier avec goélands articulés et cris stridents qui a défilé à Quiberon ! Assurément, lors des Solex Quiberon, il ne passe jamais inaperçu, et gagne même un prix chaque année. Je n’en suis pas étonnée !

Son dernier projet : un retour aux sources avec un poisson

En 2024, son thème de prédilection, le gros poisson glouton, l’a inspiré pour créer une nouvelle sculpture, un gros poisson portant un message fort sur la pollution marine. Trop volumineux pour être accroché à son solex, il a dû être tracté, mais n’en a pas moins marqué les esprits. Après le salon des Mille Sabords, cette œuvre continuera sa mission de sensibilisation en rejoignant un groupe scolaire dans le Morbihan, où elle servira d’outil didactique. Cet homme est un génie gentil, qu’il doit néanmoins falloir suivre dans ses idées géniales, mais qui doivent prendre un peu de place à concevoir dans sa propriété.

Et, à 75 ans, Michel Legay reste fidèle à sa devise « Carpe Diem », transformant chaque instant en moments de bonheur créatif. Si avec ces œuvres, vous n’êtes pas sensibilisés à la pollution des océans, vous ne le serez probablement jamais ! Un petit message personnel pour terminer : merci Michel, continuez de nous ravir avec vos œuvres un peu folles, mais tellement géniales ! Et, vous ? Que pensez-vous des œuvres de Michel Legay ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .