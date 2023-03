L’invention d’un réacteur solaire qui transforme les déchets plastiques ET le CO2 en carburants durables

Des scientifiques de l’Université de Cambridge ont inventé un réacteur solaire qui peut convertir le CO₂ en gaz synthétique et les déchets plastiques en acide glycolique. Subhajit Bhattacharjee, co-auteur de l’étude, a indiqué sur le site web de l’université que cette technologie pouvait répondre à une double problématique. Elle réduirait la pollution due aux plastiques, mais également les émissions de gaz à effet de serre. Une invention qui représenterait donc un tournant dans le développement de l’économie circulaire et une solution prometteuse pour résoudre en partie les problèmes de pollution dans le monde.

Un réacteur à deux compartiments

La nouvelle invention est munie de deux compartiments dont l’un est réservé au plastique, tandis que l’autre est destiné au dioxyde de carbone. Pour fonctionner, le réacteur se sert d’un absorbeur de lumière obtenu à partir de pérovskite. Cette dernière est connue pour être aussi efficace que le silicium et constitue même une excellente alternative pour la fabrication de cellules solaires. De l’acide glycolique est obtenu lors de la transformation des bouteilles plastiques par le réacteur solaire, un produit largement utilisé dans l’industrie cosmétique. Lorsque le CO₂ est traité, il y a formation de gaz synthétique qui est l’un des principaux composants des combustibles liquides durables.

Une invention très prometteuse

Durant leurs travaux de recherche, les scientifiques ont développé différents types de catalyseurs. Ils les ont ensuite intégrés dans l’absorbeur de lumière. L’équipe a réussi à changer la nature du produit final en changeant de catalyseur. Des tests ont été effectués dans des conditions normales de température et de pression. Les premiers résultats ont démontré que l’on pouvait obtenir des composants à base de carbone grâce à la conversion des bouteilles en plastique polyéthylène téréphtalate (PET) et du dioxyde de carbone par le réacteur solaire. L’acide glycolique, le gaz synthétique ou formiate et le monoxyde de carbone figurent également parmi les produits obtenus lors des traitements. D’après l’équipe, leur technologie convertirait le CO₂ plus facilement, et ce, avec beaucoup moins d’énergie que les autres processus conventionnels de réduction photocatalytique de CO₂. Selon le professeur Motiar Rahaman, co-auteur de l’étude, leur système a juste besoin de la lumière pour transformer des produits nocifs en quelque chose de durable et utile.

Une solution innovante pour recycler les déchets plastiques

Les déchets plastiques constituent un énorme problème dans le monde. Selon les statistiques, 10 % seulement du plastique produit au niveau global est recyclé. D’après Erwin Reisner, auteur principal de l’étude, le reste des déchets plastiques que l’on jette dans les poubelles de recyclage finissent soit dans les décharges, soit incinérés. Pour le cas du CO₂, uniquement 1 % des 18 milliards de tonnes rejetées chaque année par l’industrie sont réutilisées. Récemment, Reisner et son équipe ont obtenu un financement de la part du Conseil de recherche européen pour poursuivre leurs recherches sur le réacteur solaire. À l’avenir, les chercheurs espèrent mettre au point des molécules plus complexes et de nouvelles techniques qui pourraient être utilisées dans le développement d’industries de recyclage fonctionnant entièrement à l’énergie solaire. Plus d’informations : nature.com