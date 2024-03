Toyota dévoile un moteur très innovant qui carbure à l’hydrogène et qui capture le CO2

Ce grand constructeur japonais a une vision ambitieuse de rendre sa logistique et ses produits neutres en carbone d’ici à 2050. Ces dernières années, il semble très impliqué dans son projet de développement de solutions énergétiques durables, dont le moteur à hydrogène. En effet, depuis 2021, ses équipes se donnent à fond afin de relever le défi de lancer un moteur à combustion interne à hydrogène à la fois efficace, écologique et pratique.

L’entreprise démontre surtout son fort engagement en faveur de la décarbonation de l’industrie à travers le domaine du sport automobile, notamment le championnat Super Taikyu. Chaque course contribue au développement de ses différentes technologies. En novembre 2023, il a publié une mise à jour des améliorations dont la GR Corolla H2 a bénéficié depuis le début du projet, de l’intégration de la technologie de captage du carbone à l’optimisation des performances du moteur. Décryptage.

Le développement d’une solution de captage du CO2

Lors du Super Taikyu 2023, Toyota a testé pour la première fois sa nouvelle technologie de capture de carbone sur un véhicule en mouvement. Ce système est composé de deux filtres et d’un fluide spécial mis en place sous le capot de la voiture. Ces filtres intègrent un catalyseur en céramique, recouvert d’un absorbant de carbone conçu par Kawasaki Heavy Industries. Le premier filtre, installé à l’entrée du filtre à air, capture le CO2 émis par l’air extérieur aspiré chaque seconde. En revanche, l’autre filtre, monté à l’avant du compartiment moteur, absorbe le CO2 libéré par l’huile moteur lorsque les températures sont élevées.

Ces émissions passent dans le fluide de récupération et se dissolvent en produisant des bulles. Selon l’entreprise, cette solution de captage de carbone se sert de l’admission d’air et de la chaleur générée par le moteur pour fonctionner. Aucune alimentation extérieure n’est donc nécessaire. De plus, cette technologie pourrait être incorporée dans tout type de véhicule propulsé par un moteur à combustion interne. Celle-ci serait encore perfectible en termes d’efficacité et de praticité.

La hausse de l’autonomie du véhicule à moteur à hydrogène

La GR Corolla à hydrogène liquide a connu une évolution remarquable en matière d’autonomie depuis qu’elle a participé aux courses de Super Taikyu. Lors de la dernière course clôturée le 12 novembre 2023 au Fuji Speedway, l’équipe de Toyota a constaté que l’autonomie du véhicule a augmenté de 4 tours par ravitaillement (25 %). Ce véhicule est parvenu à parcourir un maximum de 20 tours par ravitaillement, contre seulement 16 tours, six mois auparavant. Cette avancée serait obtenue grâce à l’amélioration du dosage du carburant, à la réduction du transfert de chaleur dans le réservoir et à l’optimisation de l’injection de carburant au cours de la conduite.

La réduction du poids du véhicule et l’amélioration des performances du moteur

Selon l’équipe de Toyota, la Corolla H2 a perdu environ 100 kg depuis l’ouverture de la saison. Cette réduction de poids serait le fruit du changement apporté à la conception des réservoirs d’hydrogène liquide. Ces derniers sont désormais équipés d’une structure d’isolation sous vide à double coque empêchant les fuites de chaleur. D’ailleurs, les plaques extérieures ont été affinées, sans nuire à la sécurité. En outre, l’entreprise a collaboré avec des fournisseurs partenaires tels qu’Aisin pour réaliser diverses autres améliorations visant à réduire le poids du véhicule.

Le moteur à hydrogène lui-même a aussi connu une évolution exceptionnelle, affirme le constructeur sur son site web. Ses performances auraient augmenté grâce à une pompe à carburant plus efficace. Cette dernière serait capable de fournir du carburant à des pressions constamment élevées. Ainsi, l'équipe a noté que la puissance du moteur à hydrogène liquide était comparable à celle des moteurs à hydrogène gazeux lors de la dernière course à Fiji. Enfin, depuis un certain temps, le constructeur s'inspire de ces avancées réalisées dans le sport automobile, en vue de développer un moteur à hydrogène applicable aux véhicules utilitaires. Plus d'informations : Toyotatimes.jp.