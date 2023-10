Toyota travaille sur un moteur à hydrogène à combustion interne refroidi par eau

Il existe deux possibilités d’utiliser l’hydrogène pour alimenter un véhicule. Le premier consiste à se servir d’une pile à combustible pour produire de l’électricité à partir du gaz. Dans ce cas, le système de motorisation de la voiture doit être électrique (ou hybride). L’autre technique consiste à injecter le combustible directement dans le moteur. Dans ce cas, on parle de moteur à hydrogène à combustion interne. Autrement dit, il s’agit d’un moteur thermique qui remplace l’essence ou le gazole par du H2. À en croire une nouvelle demande de brevet repérée par nos confrères de Carbuzz, Toyota semble s’intéresser à ce dernier concept.

Un système innovant de refroidissement par eau

Effectivement, le document déposé par le fabricant japonais auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO) décrit une nouvelle conception de moteur à combustion à hydrogène adoptant un système innovant de refroidissement par eau. Dans un moteur classique qui utilise du carburant fossile, la vaporisation latente de l’essence ou du gazole contribue au refroidissement du cylindre. Malheureusement, cela n’est pas le cas dans un bloc thermique alimenté par de l’hydrogène où le fonctionnement est plus complexe. En effet, la température à l’intérieur des cylindres est plus élevée, ce qui entraîne une combustion anormale.

Plusieurs soupapes d’injection d’eau

Pour pallier ce phénomène, Toyota a imaginé une solution qui consiste à injecter de l’eau dans les cylindres via des soupapes d’injection. Le but est de refroidir le moteur de manière efficace et intelligente. Selon le brevet, chaque cylindre comprend deux soupapes d’injection d’eau. Celles-ci ont respectivement pour rôle d’injecter le liquide de refroidissement dans le premier et second orifice d’admission. De plus, le système comprend des orifices d’ouverture et de fermeture pour la circulation de l’eau. Pour coordonner le fonctionnement de son moteur à combustion à hydrogène, la firme nippone mettra bien évidemment en œuvre un calculateur (ECU).

Un simple brevet

Cette unité de contrôle déterminera notamment le moment où l’eau doit être injectée ainsi que la quantité nécessaire. Certes, ce concept imaginé par Toyota est assez complexe, mais il témoigne de l’intérêt de la marque pour l’innovation. Contrairement à d’autres géants du secteur automobile, la firme nippone ne semble pas vouloir miser uniquement sur la propulsion électrique pour réduire l’empreinte carbone de ses produits. À noter toutefois qu’il s’agit d’un simple brevet comme tant d’autres… Avant de vous enthousiasmer, sachez que rien ne garantit que cette technologie sera réellement mise en œuvre sur les futurs véhicules de la marque. Que pensez-vous de cette évolution du moteur à hydrogène ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .