Mais au fait, à quoi sert une purge du liquide de refroidissement ?

L’hiver arrive à grands pas, et les prévisionnistes nous annoncent une vague de froid polaire sur la France. Bien sûr, il est impossible de savoir si leurs prédictions seront bonnes ou mauvaises, s’ils voient juste, il y aura peut-être quelques précautions à prendre avec votre voiture. Eh oui, les moteurs thermiques sont également très sensibles au froid et doivent parfois passer par la purge du liquide de refroidissement, une opération nécessaire pour éviter la surchauffe du moteur.

À quoi sert le liquide de refroidissement dans une voiture ?

Comme son nom l’indique, le liquide de refroidissement sert à refroidir le moteur, ou plus exactement à maintenir la température du moteur aux environs de 100°C. Il protège également le moteur et le véhicule en général des dépôts de calcaire. Sous votre capot, vous trouverez un petit bocal qui accueille ce fameux liquide, qui peut être jaune, rose ou bleu selon les marques, et dont le niveau doit toujours se trouver entre les deux traits du mini et maxi. Attention de ne pas le confondre avec le lave-glace, parfois de même couleur, mais dont les conséquences pour votre moteur pourraient être très fâcheuses ! Si vous roulez sans liquide de refroidissement, la casse moteur ne sera pas loin. Il vaut mieux prévenir que guérir !

Comment savoir si je dois purger le circuit de refroidissement ?

Le liquide de refroidissement a le petit défaut de devenir moins efficace avec le temps, ce qui aura pour conséquence directe de rendre votre voiture moins performante et de consommer plus de carburant. Ce qui n’est pas réellement la meilleure idée du moment ! Normalement, vous ne devriez pas avoir besoin de faire le niveau du liquide de refroidissement trop souvent, sinon ce n’est pas très bon signe. Si vous devez fréquemment le remplir, c’est qu’il y a une fuite et qu’il faudra donc la trouver avant de faire purger votre circuit. Si le liquide de refroidissement se colore en marron ou devient trouble, c’est le signe d’un besoin d’une vidange complète, et donc d’une purge totale du circuit qui doit se faire tous les 2 à 4 ans pour conserver les performances et prolonger la durée de vie de votre moteur. Et si, lorsque vous allumez le chauffage de la voiture, vous sentez une odeur inhabituelle de « sucré », ce n’est pas normal, il faudra agir vite et vérifier votre système.

Combien coûte une purge du liquide de refroidissement ?

Le prix de cette opération varie en fonction de plusieurs critères, à commencer par votre zone géographique, mais également le type de votre voiture. Pour connaître le meilleur prix près de chez vous, nous vous conseillons d’utiliser un comparateur de prix efficace pour ce type d’opération. En moyenne, la purge du circuit de refroidissement coûte une centaine d’euros, main d’œuvre comprise. Cette opération coûte par exemple, entre sur 88€ et 134€ une Volkswagen (VW) Golf 7 (1.6 TDI 105cv) ou entre 102€ et 156€ sur une Peugeot 407 (2.0 HDi 135 136cv). Enfin, il est recommandé d’effectuer une purge tous les 120 000 km environ ou tous les 6 ans par les constructeurs, mais cela peut différer en fonction du modèle. La fourchette est large puisqu’elle se situe entre 60 000 kilomètres pour une Renault Laguna 3 (1.5 dCi 110cv) et 260 000 kilomètres pour une Land Rover Range Rover Evoque (2.2 D 4×4 150cv). Le plus sage étant de vous référer au manuel technique de votre véhicule, ou de prendre conseil auprès d’un site spécialisé, ou d’un professionnel.

