Cette « feuille artificielle » transforme le CO₂, l’eau et la lumière du soleil en carburant (liquide) propre

Le recours à des sources d’énergie renouvelable est désormais plus qu’une nécessité. Les effets du changement climatique sur la vie terrestre ne sont plus à prouver. Et ce phénomène risque de s’amplifier au cours des années à venir, si nous n’adoptons pas de mesures drastiques pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Heureusement, les scientifiques ne manquent pas d’imaginations en matière de recherche de solutions pour ce type de problème. C’est le cas notamment d’une équipe de l’université de Cambridge, au Royaume-Uni, qui a inventé une technique permettant de convertir le dioxyde de carbone et l’eau en carburant capable de faire tourner le moteur d’un véhicule.

Des carburants multicarbonés

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’une telle invention est la bienvenue en ces temps où nous faisons face à des crises environnementales majeures. Pour décrire leurs travaux, les chercheurs de l’université britannique ont publié une étude dans la revue Nature Energy. La recherche porte sur l’invention d’une « feuille artificielle » qui convertit l’énergie solaire en propanol et en éthanol. Pour y parvenir, l’équipe a reproduit les conditions requises à la photosynthèse naturelle. Le processus développé implique le recours à trois ingrédients principaux : le dioxyde de carbone, l’eau et la lumière du soleil. En exploitant ces éléments, les ingénieurs affirment avoir réussi à créer des carburants « multicarbonés ».

Un nouveau type de catalyseur

La particularité de ces carburants est qu’ils peuvent directement être utilisés par les véhicules à combustion interne comme carburants de remplacement. Qui plus est, ils ont une densité énergétique élevée. Cela a pour avantage de faciliter leur stockage et leur transport. Le secret de l’obtention de ce résultat prometteur réside dans le développement d’un catalyseur à base de cuivre et de palladium. Contrairement à un catalyseur classique, celui-ci a été optimisé de manière à générer des produits chimiques ayant des propriétés hors du commun.

Vers une production de masse ?

Pour l’heure, la recherche est encore à l’échelle du laboratoire. Mais l’équipe entend poursuivre l’étude dans l’objectif de mettre au point des catalyseurs prêts à être mis en production. Ils estiment que leurs travaux constituent une étape importante dans la transition d’une économie fondée sur les combustibles fossiles. « Il s’agit de la première étude de preuve de concept dans laquelle nous démontrons la production d’alcools multicarbonés sous l’effet de la lumière du soleil à l’aide d’une feuille artificielle autonome. À ce stade, nous transformons des alcools en micromoles. Des optimisations du dispositif sont nécessaires pour améliorer son efficacité, ce à quoi nous travaillons. Ensuite, il pourra être utilisé pour la production à grande échelle de ces carburants », a commenté Motiar Rahaman, auteur principal de l’étude, rapporte Indianexpress.