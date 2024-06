L’agrivoltaïsme combine la production d’énergie solaire photovoltaïque et l’agriculture. En associant ces deux éléments, il est possible de profiter d’une énergie verte tout en améliorant le rendement agricole. Toutefois, le concept présente un certain nombre de défis que les scientifiques s’efforcent de relever. Parmi eux figure la difficulté de trouver le bon équilibre entre la production d’électricité et la production agricole. Pour améliorer ainsi cette dernière, Trisolar, une entreprise technologique israélienne, a développé un système de suivi solaire agrivoltaïque qui a la particularité d’être adapté aux cultures. Le but est de favoriser la croissance des plantes en augmentant la teneur en dioxyde de carbone de l’atmosphère des serres. Au même titre que l’eau et la lumière, le CO2 joue effectivement un rôle essentiel dans le processus photosynthétique.

Des cellules PERC

En collaboration avec ses partenaires européens, Trisolar a déployé sa technologie dans le Vieux continent. Il s’agit d’une initiative sans précédent menée dans le cadre du projet Regace, soutenu financièrement par l’Union européenne à travers le programme Horizon. Le système révolutionnaire développé par l’entreprise israélienne comporte des panneaux solaires bifaciaux à cellules PERC mesurant 105 mm x 105 mm et dotés d’un rendement de conversion de 25,5 %. « Ces modules ont un panneau arrière transparent et des espaces entre les cellules pour assurer une distribution uniforme de la lumière à l’intérieur de la serre. Le mécanisme de contrôle intelligent du système ajuste les angles des panneaux en fonction des besoins en lumière des plantes ». Comme l’a expliqué le Dr Esther Magadley du centre de recherche et développement israélien Triangle qui est l’un des partenaires du projet Regace.

Favoriser le rendement agricole

L’idée consiste ainsi à réduire la quantité de lumière parvenant aux plantes à l’intérieur de la serre. L’enrichissement en CO2 vise quant à lui à compenser cette baisse en accélérant la croissance de ces dernières. Avec cette technique, les scientifiques ambitionnent de favoriser la production agricole et énergétique dans les régions de la planète qui ont un faible taux d’ensoleillement. Pour ce qui est du déploiement en Europe, les six premières installations du projet Regace à bénéficier du système Trisolar utilisent cinq configurations différentes de panneaux sans cadre.

Des installations en Europe

Les serres concernées ont été équipées de panneaux solaires dotés d’une puissance allant de 65 watts à 145 watts. Le nombre de cellules oscille quant à lui entre 24 et 52, alors que le rendement de conversion s’étend de 25,3 à 36,2 %, selon les modèles. À travers ce projet pilote, les responsables du programme Regace ont la possibilité d’expérimenter la technologie Trisolar dans des conditions réelles. Il faut savoir que parmi les six sites choisis pour le déploiement du système, trois se trouvent en Allemagne, alors que les autres sont en Autriche, en Italie et en Grèce. Plus d’infos : regaceproject.com.