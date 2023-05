Cette entreprise française fabrique des oyas en terre cuite, des hydrorétenteurs pour économiser 70 % d’eau

Pour économiser la ressource en eau, nous pensons d’abord à récupérer l’eau de pluie et à l’utiliser pour arroser les plantes ou le jardin. Il existe une manière encore plus intéressante d’économiser aussi cette eau de pluie pour l’arrosage : les ollas ou oyas. En Lorraine, l’entreprise Oyas Environnement propose différents modèles fabriqués en France, qui pourraient réellement vous permettre de faire des économies d’eau. En effet, l’entreprise annonce une économie de 70 % d’eau grâce à cette technique d’irrigation ancestrale. Implantée à Fraize dans les Vosges en avril 2021, l’entreprise fabrique des ollas, à la main, avec des matériaux naturels. Des ollas destinées à être des pots de fleurs ou au potager, à celles à enterrer ou à planter, une large gamme de modèles est disponible. Découverte de cette jeune entreprise française qui, selon nous, a un bel avenir au vu des conditions climatiques attendues à l’avenir.

Retour sur l’invention des ollas

Les ollas sont des pots en argile poreux utilisés pour l’irrigation dans les régions arides depuis des milliers d’années. Leur utilisation remonte à l’époque de la civilisation précolombienne dans le sud-ouest des États-Unis, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. L’histoire des ollas est étroitement liée à la nécessité d’une irrigation efficace dans les régions arides où l’eau est rare. Les agriculteurs ont commencé à utiliser des pots en argile poreux pour irriguer leurs cultures. Ils enterraient les pots à côté des plantes et remplissaient ensuite les pots d’eau. L’eau s’infiltrait doucement dans le sol et atteignait les racines des plantes sans gaspillage. Cette technique ancienne revient sur le devant de la scène. Ainsi, aujourd’hui, économiser l’eau et disposer d’un stock d’eau deviennent une nécessité dans le monde, et même en France.

Comment fonctionne une olla ?

Les ollas fonctionnent sur un principe simple et efficace : elles permettent de fournir de l’eau directement aux racines des plantes grâce à un système d’irrigation souterrain. Pour utiliser une olla, il suffit de la remplir d’eau, de la fermer avec un bouchon en terre cuite et de l’enterrer près de la plante que l’on souhaite irriguer. L’argile poreuse dont est faite l’olla permet à l’eau de s’infiltrer lentement dans le sol, en fournissant une source d’humidité constante et régulière aux racines de la plante. L’olla est enterrée à une profondeur telle que seule la partie supérieure du bouchon reste visible à la surface. Lorsque le volume d’eau dans le sol baisse, l’argile de l’olla se désagrège progressivement pour libérer de l’eau supplémentaire. Ce qui permet à la plante de continuer d’être irriguée de manière régulière, en fonction de ses besoins. Il suffit alors de remplir l’olla d’eau de pluie pour assurer l’irrigation de la plante. De plus, les plantes irriguées par ollas ne souffrent pas de stress hydrique. Jamais elles ne sont ni trop arrosées, ni trop sèches, gérant elles-mêmes leurs besoins en eau.

Oyas Environnement, des ollas français pour économiser de l’eau

Oyas® Environnement a été créé en mars 2014, après des mois de recherche et d’études menées par des experts du CNRS, Sup’Agro et l’Institut européen des Membranes. L’entreprise s’est donnée pour mission de rendre accessible, à la majorité, le procédé de poteries d’irrigation, tout en s’engageant à produire de manière socialement responsable et à minimiser l’impact environnemental. Composée de 30 salariés et d’une quinzaine de prestataires, l’équipe partage les mêmes valeurs sociales, éthiques et environnementales.

L’entreprise vosgienne met un point d’honneur à préserver l’eau en développant des poteries en argile naturelle. Ce qui diminue la consommation d’eau lors de l’arrosage. De plus, toutes leurs ollas sont fabriquées à la main en France, utilisant l’énergie du tourneur et de l’énergie verte. Après des années de recherche et de développement, ils sont parvenus à éliminer 90 % du plastique tout en protégeant leurs fragiles produits lors du transport. Oyas Environnement propose des ollas à planter, à partir de 11,99 € la pièce, ou à enterrer, pour des prix allant de 11,49 € à 21,49 €. Pour en savoir plus sur l’entreprise ou passer commande, rendez-vous sur le site Oyas.eco.