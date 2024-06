Carismatic : l’invention d’un générateur électrique carburant aux déchets plastiques

La production mondiale annuelle de déchets plastiques ne cesse d’augmenter. Selon l’OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), en l’espace de deux décennies, elle est passée de 180 millions de tonnes à plus de 350 millions de tonnes. Un chiffre éloquent qui a incité de nombreux pays à interdire, totalement ou partiellement, les sacs plastiques et certains articles à usage unique fabriqués à partir de ce matériau (emballages, pailles, gobelets, couverts…). Bien que cela pourrait réduire potentiellement la production, qu’en est-il des milliards de tonnes de déchets plastiques présents dans le monde ? Comment s’en débarrasser ? Dan Caris, un ancien entrepreneur et ingénieur américain, dit avoir trouvé la solution, notamment en les recyclant et en les utilisant comme combustibles fossiles pour produire de l’électricité, grâce à un générateur un peu particulier baptisé CarisMatic.

Un générateur d’électricité utilisant uniquement des déchets plastiques

Selon Dan Caris, les déchets plastiques sont utilisés pour créer une réaction d’énergie thermique. Ils sont broyés en une fine poudre, introduits dans un générateur et chauffés à plus de 2 000 °C dans une chambre en céramique. La chaleur extraite via à ce processus active mécaniquement la turbine à vapeur alimentant le générateur. Ce qui va, par la suite, produire de l’électricité. La plupart des émissions toxiques sont éliminées, grâce à un convertisseur semblable à un système utilisé dans les gaz d’échappement d’un véhicule. L’ingénieur américain affirme que son invention, qu’il décrit comme un « système électrochimique, thermique et mécanique », est la première unité de production d’énergie à utiliser avec succès le plastique, sans ajout de combustibles fossiles. Selon lui, cela fait longtemps qu’on a tenté de créer ce type de générateur, mais d’autres carburants fossiles ont toujours été ajoutés pour brûler le plastique.

Un dispositif breveté

Dan Caris aurait déjà obtenu un brevet (WO2021188243A1), auprès de l’Office américain des brevets et des marques, pour son générateur CarisMatic. Il aurait récemment reçu les brevets finaux sur plusieurs innovations uniques liées à leur dispositif. « Le générateur comprend huit à dix systèmes distincts. Maintenant que nous détenons les brevets, nous pouvons dévoiler en toute confiance son fonctionnement », a-t-il déclaré. L’ingénieur et son épouse, Debbie Shane-Caris, ne comptent pas en rester là. Ils prévoient d’ajuster la taille du générateur pour répondre aux différents besoins, entre autres pour alimenter des voitures électriques, des maisons ou des communautés. Ils ont indiqué qu’avec l’obtention du brevet, ils ne devraient pas avoir de mal à obtenir un financement pour atteindre leurs objectifs.

Un premier prototype fonctionnel dévoilé il y a deux ans

Il est à noter que le premier prototype fonctionnel du CarisMatic a été dévoilé en mars 2022. Lors de cette présentation, les deux époux ont démontré devant une assemblée de partisans locaux comment le générateur utilise des déchets plastiques pour produire de l’électricité. Ils ont affirmé à cette époque que quelques modifications devraient être apportées au prototype, entre autres avec des commandes numériques miniaturisées et une conception modulaire. Les concepteurs ont également annoncé que le générateur serait plus petit qu’un réfrigérateur domestique et aurait à peu près le coût d’un système CVC standard d’une maison. Dan Caris estime que son invention pourrait fournir une électricité moins coûteuse et respectueuse de l’environnement dans les maisons, les bâtiments commerciaux et presque partout où l’énergie électrique est nécessaire. Plus d’informations : carismatictechnologies.com. Un générateur qui réutilise du plastique pour produire de l’énergie, n’est-ce pas un énorme progrès ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .