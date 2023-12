Les turbines à vapeur représentent encore une grande partie des infrastructures énergétiques en service dans le monde. Néanmoins, la situation évolue actuellement à grande vitesse. Cela est notamment dû aux avancées réalisées lors de ces dernières années dans les domaines de l’énergie solaire et de l’éolienne. À cela s’ajoute le fait que de plus en plus de pays s’intéressent à l’utilisation de l’hydrogène vert comme carburant pour alimenter les moyens de transport. Dans l’univers de la production d’électricité, une technologie émergente pourrait changer la donne. Elle repose sur l’utilisation du dioxyde de carbone supercritique.

À mi-chemin entre le gaz et le liquide

Le CO₂ devient supercritique lorsque sa température dépasse 31 °C et que sa pression est supérieure à 74 bars. À ce stade, son comportement commence à imiter celui du gaz tout en ayant une densité proche de celle d’un liquide. En exploitant cet état, les ingénieurs du Southwest Research Institute, en collaboration avec le National Energy Technology Laboratory du Département américain de l’énergie et d’autres partenaires, ont établi le programme STEP (Supercritical Transformational Electric Power). Ayant été lancé en 2016, ce projet vise à créer des infrastructures énergétiques utilisant du dioxyde de carbone supercritique pour produire de l’électricité à faible coût.

Largement plus petite qu’une turbine à vapeur

En effet, l’eau, qui est déjà utilisée dans les centrales à vapeur, peut devenir supercritique aussi, mais pour atteindre une telle phase, elle nécessite beaucoup plus d’énergie. D’où l’intérêt de se tourner vers le CO₂. Outre son coût de mise en œuvre potentiellement moins élevé, ce dernier permet de concevoir des turbines 10 fois plus petites que les turbines à vapeur pour produire la même quantité d’énergie. Le 27 octobre dernier, les entités mentionnées ci-dessus ont alors inauguré la première centrale au monde à intégrer une turbine à dioxyde de carbone supercritique. D’une valeur de 155 millions de dollars américains, cette infrastructure pilote qui se trouve à San Antonio, dans le Texas, a une capacité de 10 MW, ce qui permettra d’alimenter en électricité près de 10 000 maisons.

Des avantages non négligeables

Ce qui est le plus intéressant, c’est le fait que la turbine utilisée dans la centrale texane pour atteindre cette puissance est très compacte. Elle fait à peu près la taille d’une table de bureau ! Selon les experts, cela permettra d’économiser de l’espace. L’autre bénéfice de la turbine STEP est qu’elle met moins de temps qu’une turbine à vapeur pour démarrer.

Il ne lui faut qu’environ deux minutes pour commencer à produire de l’électricité après un arrêt, contre plus de 30 min pour une turbine conventionnelle. À noter que l’usine pilote, dont la construction a commencé en octobre 2018, devrait pleinement être opérationnelle dès 2024. Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .