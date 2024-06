Mon test du générateur électrique portable domestique BLUETTI AC240 (1536Wh/2400W)

Cette année, vous aurez peut-être choisi de passer vos vacances « hors réseau » à bord de votre van aménagé, ou dans votre camping-car. Vous n’aurez donc pas d’électricité, ce qui peut être très problématique, aujourd’hui, il nous est très difficile de nous passer d’énergie, même en vacances. Ne serait-ce que pour charger nos smartphones, ou nous éclairer. Peut-être vous laisserez-vous tenter par la nouvelle station électrique portable Bluetti AC240 ? Cette station électrique est un petit concentré de puissance, de durabilité, et de technologies. J’ai pu la tester en exclusivité puisqu’elle est sortie il y a seulement quelques jours, voici mon retour d’expérience. En fin d’article, vous découvrirez son prix, ainsi que les options proposées : panneau solaire, batterie supplémentaire.

Déballage et installation

Le générateur électrique est livré dans un carton imposant et très lourd (plus de 33 kg). On retrouve à l’intérieur de l’emballage la fameuse batterie, des cordons adaptateurs (allume-cigare, secteur et pour les panneaux solaires) ainsi qu’une notice d’utilisation. L’installation est instantanée et simple comme un jeu d’enfant.

Quels sont les points forts de la station électrique ?

La marque Bluetti propose une centrale électrique portable d’une puissance de 2400 watts, alimentée par l’énergie solaire, le courant alternatif (AC) ou un générateur. Idéale pour un usage domestique ou pour le camping, cette unité pèse 33 kg et fonctionne à une tension de 220 volts (AC) avec une puissance de sortie de 2400 watts.

Parmi ses caractéristiques spéciales, on trouve une protection contre la surcharge, une protection contre le court-circuit, ainsi qu’une régulation automatique de la tension, garantissant ainsi une utilisation sécurisée et fiable.

Focus sur les fonctions de recharge disponibles.

Cette batterie d’une capacité de 1 536 Wh peut se recharger de diverses manières, et sera d’un grand secours en camping, mais également en cas de coupure de courant. Pour la recharge sur courant alternatif (AC), elle peut atteindre 0-80 % en 45 minutes avec une puissance maximale de 2 200 W, et peut même aller jusqu’à 2 400 W lorsqu’elle est jumelée avec le module de batterie B210. En utilisant l’énergie solaire, elle se recharge de 0 à 100 % en 1,5 heure, à condition d’avoir un ensoleillement optimal, une orientation idéale et une basse température, avec une puissance de 1 200 W. Attention, le panneau solaire est vendu séparément. De plus, la recharge en voiture est par ailleurs possible : avec une source de 12 V, la recharge de 0 à 100 % prend 14,6 heures, tandis qu’avec une source de 24 V, ce processus prend 7,3 heures. En d’autres termes, si vous traversez la France avec un véhicule disposant d’une batterie de 24 V, elle sera chargée intégralement à votre arrivée !

Focus sur la batterie longue durée Bluetti AC240

Cette station électrique portable se dote d’une batterie de type LiFePO₄ (phosphate de fer au lithium) qui dispose d’une durée de vie de plus de 3 500 cycles en mode silencieux. Cependant, pour assurer une conservation optimale, il est recommandé de la recharger à 80 % tous les 3 à 6 mois. Elle est équipée d’un système de gestion comprenant un BMS, un MPPT, et d’autres technologies. La sortie de la batterie utilise un onduleur à onde sinusoïdale pure, garantissant une alimentation stable et fiable. En mode Power Lifting, elle peut atteindre une puissance de 3 600 W.

Focus sur les différentes sorties de la batterie portable

La station d’alimentation dispose de quatre prises AC de 230 V/11 A, pour une puissance totale de 2400 W. Elle est également équipée de deux ports USB-A de 18 W chacun et de deux ports USB-C pouvant atteindre jusqu’à 100 W. Pour les véhicules équipés, elle comprend un port de 12 VDC / 30 A avec une capacité maximale de 360 W. Un port allume-cigare de 12 V / 10 A est par ailleurs intégré.

Normalement, vous ne devriez pas rencontrer de souci pour charger vos appareils. Bien entendu, elle admet la recharge simultanée de plusieurs appareils. Et, en cas de coupure de courant, elle sera par ailleurs d’un grand secours à la maison.

D’ailleurs, si vous la couplez avec un panneau solaire, elle peut aussi vous servir de batterie résidentielle à la maison, prenant le relais de votre compteur électrique sur vos appareils en veille, par exemple. À la clé, de belles économies sur vos futures factures d’énergie.

Que faut-il savoir de plus sur la station électrique portable Bluetti AC240 ?

La station d’alimentation dispose de la fonctionnalité de recharge en mode passe-through et son temps de commutation de l’onduleur est de 15 ms. Ses dimensions sont de 419,5 mm de long, 293,5 mm de large et 409,5 mm de profondeur, avec une température de fonctionnement allant de -20℃ à +40℃ et une température de stockage de -10 °C à +45 °C. Bluetti propose une garantie totale de 6 ans sur cette batterie AC240

De plus, elle est évolutive et peut être couplée avec un panneau solaire, et avec quatre batteries B210 pour augmenter votre capacité de production. Enfin, elle dispose de nombreuses certifications comme UL2743, UKCA, TELEC, RCM, FCC ID, CE, PSE et NTC qui lui confèrent une fiabilité et une sécurité à toutes épreuves. Enfin, elle pèse « seulement » 33 kilos, ce qui ne lestera « pas trop » vos bagages et ne prendra pas trop de place dans le coffre !

Conclusion

La station électrique portable alimente facilement des appareils électriques puissants comme une tondeuse (1000 W) ou un coupe-bordure électrique. Elle dispose de nombreux connecteurs et malgré son poids élevé, elle se transporte assez facilement grâce aux deux poignées intégrées. Son côté modulaire et extensible jusqu’à 10 136 Wh satisfera les utilisateurs les plus exigeants. Quant au prix, 1 899 € (hors promo), je le trouve largement justifié par ses caractéristiques et nombreuses fonctionnalités.

5 Commentaires BLUETTI Générateur Électrique Portable AC240, 1536Wh/2400W Batterie de Secours LiFePO4, Extensible Jusqu'à 10136Wh, Étanche IP65, 0-80% en 45 mins., Centrale Électrique pour Camping-car, Jardin [Parfait pour le Désert] – IP65 étanche à la poussière et à l'eau, l'AC240 survit à la mer, aux forêts tropicales et à l'utilisation sur les chantiers de construction. Avec télécommande... Meilleure Vente n° 1

Les plus

Puissante

Extensible

Une finition parfaite

Une connectique généreuse

Les moins

L’absence de coffre de rangement intégré

Pas à la portée de toutes les bourses (hors promo)

Disponibilité et prix de la station électrique Bluetti AC 240

La station électrique portable est disponible sur Amazon, avec différentes options proposées. Je vous les indique immédiatement :

La livraison est gratuite et les expéditions se font sous 9 à 10 jours, la réception dépendra donc des délais de livraison.

Toutes les caractéristiques de la station électrique portable Bluetti AC240

Capacité : 1 536 Wh

Recharge AC : 0-80 % en 45 min, 2 200 W Max. (Jumelé avec B210 pour 2 400 W Max.)

Recharge solaire : 0-100 % en 1,5 heure, 1 200 W (avec un ensoleillement optimal, une orientation idéale et une basse température)

Recharge en voiture 12 V/24 V (100 W/200 W), 0-100 % en 14,6 heures (12 V), 0-100 % en 7,3 heures (24 V)

Indice de protection IP de la batterie : IP65

Type LiFePO₄ (phosphate de fer au lithium)

Cycles de vie : + de 3 500 (Mode silencieux)

Durée de conservation : rechargez à 80 % tous les 3-6 mois

Système de gestion : BMS, MPPT, ETC

Sortie : Type d’onduleur : Onde sinusoïdale pure

Mode de Power Lifting : 3.600 W

Prises AC : 4 prises x 230 V/11A, 2400W au total

Port USB-A : 2 × 18 W

Port USB-C : 2 × 100 W Max.

RV : 12 VDC/30 A, 360 W Max.

Port allume-cigare : 1 × 12 V/10 A

Recharge en mode passe-through : oui

Temps de commutation de l’onduleur : 15 ms

Dimensions (L × l × P) : 419,5 × 293,5 × 409,5 mm

Température de fonctionnement : de – 20℃ à + 40℃

Température de stockage de – 10 °C à + 45 °C

Garantie : 6 ans

Évolutivité / AC240 + 4 x B210

Certifications : UL2743, UKCA, TELEC, RCM, FCC ID, CE, PSE, NTC

Poids : 33 kg

BLUETTI AC240 Design Installation et prise en main Puissance Niveau sonore Rapport Qualité / Prix Puissante et performante La station électrique portable alimente facilement des appareils électriques puissants comme une tondeuse (1000 W) ou un coupe-bordure électrique. Elle dispose de nombreux connecteurs et malgré son poids élevé, elle se transporte assez facilement grâce aux deux poignées intégrées. Son côté modulaire et extensible jusqu'à 10 136 Wh satisfera les utilisateurs les plus exigeants. Quant au prix, 1 899 € (hors promo), je le trouve largement justifié par ses caractéristiques et nombreuses fonctionnalités. User Rating: 4.15 ( 1 votes)

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez