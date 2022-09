One-Step : cette invention innovante va résoudre le principal problème des multiprises

Comment brancher une prise électrique sur une multiprise du premier coup lorsque celle-ci se trouve difficilement accessible ou que l’on est malvoyant ? Nous sommes probablement très nombreux à chercher les trous de la prise quand nous branchons un appareil. C’est pour résoudre ce problème et notamment pour aider les malvoyants qu’un étudiant coréen a inventé One-Step, une prise facile à brancher, qui va tourner sur elle-même dès qu’une prise vient la toucher… Cette invention fait partie des 20 finalistes du concours international James Dyson Award et sera peut-être récompensée le 11 octobre prochain. Il faut dire que c’est sacrément intelligent ! Découverte.

La One-Step c’est quoi ?

La One-Step est une multiprise dotée de trois prises qui va permettre de brancher un appareil sans avoir besoin de voir les trous. En fait, la prise One-Step s’ajuste et pivote en fonction de la direction de la prise que l’on branche. Une aide qui pourrait être précieuse pour les malvoyants. Cette invention nous vient de Corée du Sud et elle entend résoudre un problème très simple, qui après études, concernerait 70% des personnes ayant déjà branché un appareil sur une multiprise. Cela peut évidemment paraître anodin, mais en y réfléchissant bien, c’est quelque chose d’assez pénible lorsque l’on doit s’y reprendre à plusieurs fois ou s’allonger sous un meuble pour trouver le trou de la prise !

Comment fonctionne la One-Step ?

La prise de courant est, pour le moment, aux normes coréennes, c’est-à-dire de types C et F pour les prises avec deux fiches de sortie, et non pour celles qui nécessitent un branchement à la terre. La caractéristique principale de la multiprise One-Step est qu’elle tourne sur elle-même pour s’adapter au trou, quelque soit le sens dans lequel on le branche. Elle fonctionne grâce à deux structures: l’une appelée structure rotative, la seconde étant une rotation génératrice de force. La structure rotative permet à chaque partie de fonctionner individuellement en divisant chaque prise en un boitier externe. La force qui génère la rotation utilise, elle, une surface inclinée autour du trou de sortie qui permet de guider la prise dès qu’elle est appuyée sur le socle. L’entrée de prise pivote alors sur elle-même pour que la prise soit plus facile à brancher.

Pourquoi cette prise est innovante ?

La réponse à cette question est plutôt simple ! La One-Step est différente car rien de comparable n’est encore sur le marché… Quelques concepts similaires existent pour guider les fiches de la prise vers les trous, mais aucune ne pivote comme la One-Step conçue par OCONNECT. La multiprise utilise une caractéristique de pente pour entrer en rotation, puis la force générée par l’utilisateur lorsqu’il tente d’insérer la prise. Les prises disposent de 4 trous, ce qui double donc la probabilité de brancher la prise plus rapidement. Enfin, le boitier peut tourner sur la gauche ou la droite de 30 degrés au maximum, ce qui laisse là encore beaucoup plus de possibilités à l’utilisateur. Cette prise intelligente est développée depuis 2020 et devrait être commercialisée dès le premier semestre de l’année prochaine. Le but de l’entreprise étant maintenant de pouvoir créer le même concept en fonction des différentes normes en vigueur dans le monde et donc, de vendre cette multiprise intelligente à l’international. Nous ne savons pas si l’invention sera récompensée, mais il est quasiment certain qu’elle aura beaucoup de succès ! Plus d’informations : oconnect.kr