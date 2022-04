Les éco gestes du quotidien sont-ils vraiment utiles ?

Dans les médias ou sur les réseaux sociaux, il existe moults conseils que l’on appelle des éco gestes, et qui sont sensés nous faire faire des économies d’énergie donc réduire nos factures, et accessoirement faire un geste pour la planète… Couper l’eau quand vous vous lavez les dents ou quand vous vous savonnez sous la douche, enfiler un pull au lieu de pousser le thermostat ou encore éteindre la lumière lorsque l’on sort d’une pièce; ces éco gestes permettent-ils vraiment de faire des économies ? Certes, ils ne sauveront pas la planète à eux seuls c’est une évidence. Cependant, ces gestes appliqués au quotidien peuvent avoir un véritable impact et nous allons vous expliquer pourquoi.

Motivés ! Motivés !

Selon le 3ème rapport du GIEC qui évalue les solutions existantes pour atténuer le réchauffement climatique, les éco gestes sont bien de la partie: “Le 4 avril 2022, les experts du climat de l’ONU qui font partie du Giec ont publié un nouveau rapport consacré aux solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces préconisations ont pour objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius comme cela avait été convenu avec l’Accord de Paris en 2015″ (Source : Service Public). Nous devons donc, dans les trois ans à venir réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. De plus, nous devrons peut-être nous passer du pétrole et du gaz russe, et c’est un facteur qui doit aussi nous faire prendre conscience que l’on doit agir chaque jour !

Et pour l’électricité ça se passe comment ?

En France, avec 92% de notre production décarbonée, nous pourrions nous dire qu’il n’y a pas d’urgence… Et pourtant, lors de pics de consommations, ce sont les centrales gazières alimentées par du gaz russe ou les centrales à charbon allemandes qui nous permettent d’augmenter notre production ! La consommation d’électricité devrait, dans le même temps, augmenter pour nous permettre de sortir des énergies fossiles. N’oublions pas que la neutralité carbone est prévue pour 2050 et que pour cela, il faut construire de nouvelles infrastructures (parcs éoliens ou photovoltaïques) ! Ces constructions sont très gourmandes en ressources et dégagent donc des gaz à effet de serre… C’est un cercle vicieux, mais nos éco gestes peuvent améliorer les choses.

Lesquels sont vraiment utiles alors ?

Baisser le thermostat de 1°C permet d’économiser 8% d’électricité sur l’année; si chaque français baissait son chauffage de 2°C, ce serait au total 30% de gaz dont nous pourrions nous passer.

Choisir des ampoules à LED peut vous faire économiser 254 kWh par an, soit 33€ sur votre facture en remplacement simplement trois ampoules de 60 watts classiques par des LED de 9.7 watts équivalentes.

Le pommeau de douche économe comme celui que nous avons testé (Hydrao) vous permet d'utiliser moitié moins d'eau qu'avec un pommeau classique, et d'économiser environ 470 kWh par an, soit 71€ de moins sur votre facture.

Ces éco gestes quotidiens ne sont pas donc pas si anodins qu’ils peuvent en avoir l’air… Ajoutez l’eau coupée pendant que vous vous brossez les dents, et le système de chasse d’eau double pour économiser encore, vous verrez votre facture baisser, et la planète respirera un peu mieux !

