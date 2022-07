L’entreprise ZF invente un essieu de voiture innovant disposant d’un angle de braquage de 80°

Si vous avez un peu plus de 30 ans, votre première voiture n’avait peut-être pas encore de direction assistée, la DA pour faire court… Et vous deviez transpirer pour opérer un demi-tour, sortir d’un endroit étroit. Sur certains véhicules, c’était parfois un vrai sport de combat entre l’homme et la machine. Un peu plus tard, la DA a fait son apparition, nous facilitant les créneaux et les virages en épingle. Cependant, il faut parfois encore faire de nombreuses manœuvres pour sortir d’une place, surtout si l’imbécile qui s’est garé après vous vous a collé aux pare-chocs ! Toutes ces manœuvres fastidieuses pourraient bien être révolues grâce à des mécaniciens qui ont inventé un essieu qui peut atteindre des angles de braquage de 80 degrés.

Quelle est cette invention allemande ?

Cette innovation revient au fabricant allemand de pièces automobiles ZF, qui a mis au point un concept d’essieu avant à suspension à jambes, qui permet aux roues avant de tourner jusqu’à 80 degrés. Le nom de cette invention est EasyTurn, elle permet d’effectuer des manœuvres et de se garer sans effort ou presque grâce à un très grand angle de braquage. L’un des dirigeants de l’entreprise explique : “Ce système innovant d’essieu avant est avantageux pour les véhicules de transport de personnes et de marchandises, surtout dans les centres-villes exigus, les parkings, les allées étroites, les chantiers, les embouteillages ou les zones de chargement.”

Pourquoi cette invention pourrait nous changer la vie ?

Pour commencer, rappelons que l’angle de braquage se définit par le diamètre du cercle dessiné par le véhicule, lorsque son volant est tourné au maximum. Vous constaterez vous-même sur votre roue qu’il ne permet pas de mettre la roue à l’angle droit ou presque… 80° de braquage, c’est donc bien supérieur à ce qui se fait actuellement. Seuls quelques engins de chantiers disposent de ce genre d’essieu.

“Avec EasyTurn, des angles de braquage allant jusqu’à 80 degrés sont possibles. Les manœuvres de virage et de stationnement se font presque sans effort grâce à l’angle de braquage extrêmement élevé. Le système d’essieu avant innovant est avantageux pour les véhicules de transport de personnes et de marchandises, surtout dans les centres-villes exigus, les places de stationnement, les allées étroites, les chantiers de construction, les embouteillages ou les zones de chargement.” ZF

Mais l’angle de braquage détermine aussi le degré de maniabilité d’un véhicule et vous permet d’ajuster votre trajectoire dans les virages. Le concept ZF Easyturn semble vraiment étrange en action: cela donne l’impression que les roues vont se détacher de l’essieu ! Le nouveau système de ZF, s’il venait a être commercialisé, nécessiterait des passages de roues plus larges que ceux que nous connaissons, et c’est assez logique puisque les roues tourneraient sur plus d’espace.

L’exemple sur la BMWi3

Dans cette vidéo, on peut voir une BMWi3 qui recule dans des places de stationnement parallèles super étroites avec des angles ridicules. Elle revient à sa position quasiment sans manœuvre… Idem pour un demi-tour: c’est un vrai jeu d’enfant, on a presque l’impression qu’elle pourrait opérer un demi-tour sur place !

“Un demi-tour au lieu d’un virage à trois points (…) ZF double l’angle de braquage possible des essieux avant actuels, qui passe d’environ 40 degrés à 80 degrés. (…) EasyTurn, par exemple, réduit le rayon de braquage d’une voiture de tourisme de taille moyenne typique de dix à sept mètres (…) Comme EasyTurn offre un angle de braquage extrêmement élevé, un petit mouvement du volant entraînerait une grande déviation avec un système de direction classique. Avec le système SbW, nous pouvons permettre à la direction de réagir différemment en fonction de la vitesse de conduite, de sorte que la direction est moins sensible à grande vitesse que lors des manœuvres” M. Heidsieck, responsable du développement des systèmes d’essieux au sein de la Vehicle Motion Control System House

Aucune idée de la possible commercialisation de cette invention, car il faudrait d’abord réadapter toutes les carrosseries pour que les passages de roues s’adaptent… En revanche, l’EasyTurn pourrait équiper des véhicules de transports urbains, ou les nouveaux modèles qui sortiront dans le futur. Un système ingénieux non ? Plus d’information : zf.com.