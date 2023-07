Souvent négligés, voici les points essentiels à vérifier sur votre voiture avant les départs en vacances

Dans moins de 15 jours, ce sera l’heure du départ en vacances pour certains ! Avec, au bout du trajet, la mer ou la montagne, le repos et la déconnexion totale de votre vie professionnelle. Certains choisiront l’avion pour partir encore plus loin, tandis que d’autres opteront pour le trajet en voiture. Ces trajets en voiture sont évidemment à préparer en amont pour éviter toute panne ou tout accident dus à un manque d’entretien ou de précaution. Alors, quels sont les points essentiels à vérifier avant votre départ ? Comment charger vos bagages ? Et enfin, qui contacter pour être aidé en cas d’accident survenant sur ce trajet ? Nous vous expliquons tout et vous souhaitons de bonnes vacances !

Quels sont les points essentiels à vérifier sur votre véhicule avant de partir ?

Avant de prendre la route, il est important de vérifier plusieurs éléments de votre véhicule. Assurez-vous de vérifier les freins, la direction, les phares et les feux, ainsi que la batterie et les balais d’essuie-glace. Contrôler l’état, l’usure et la pression des pneus, y compris celle de la roue de secours, est également essentiel. Prenez le temps de nettoyer soigneusement les feux et les phares pour garantir une visibilité maximale. Pensez à compléter les niveaux d’huile, de liquide de frein et de refroidissement, ainsi que du lave-glace. Assurez-vous d’avoir à bord les équipements obligatoires tels qu’un éthylotest, un triangle de présignalisation et un gilet de sécurité.

De plus, il est recommandé d’avoir le matériel nécessaire pour changer une roue, d’avoir une trousse à pharmacie, ainsi qu’une lampe de poche. En été, pensez à utiliser un pare-soleil et à porter des lunettes de soleil pour protéger les yeux. Prévoyez aussi des boissons rafraîchissantes non alcoolisées et des brumisateurs d’eau pour rester hydraté tout au long de votre trajet. Enfin, programmez votre départ à la fraîche, il est bien plus agréable de rouler quand il fait frais. De plus, les enfants dormiront quelques heures en voiture et c’est une excellente nouvelle pour les parents !

Attention aux chargements des bagages !

Lorsque vous chargez vos bagages dans votre voiture, il est essentiel d’optimiser l’espace disponible sans compromettre l’essentiel. Commencez par placer les bagages les plus grands et les plus lourds au fond du coffre. Ensuite, rangez les autres bagages de manière décroissante, selon leur taille. Placez les objets dont vous pourriez avoir besoin pendant le voyage par-dessus. Sur la plage arrière, limitez-vous aux vêtements ou aux objets légers, car en cas de freinage brusque, des objets lourds peuvent devenir dangereux.

Si vous voyagez avec de jeunes enfants, assurez-vous que les articles essentiels tels que les couches et les petits pots soient facilement accessibles. Si vous utilisez une galerie de toit, des barres de toit, un coffre de toit, un porte-vélos ou une remorque, veillez à suivre scrupuleusement les instructions du fabricant et à respecter les règles de chargement en vigueur. Enfin, si vos chiens vous accompagnent, ils devront être attachés via une ceinture de sécurité fixée à leur harnais ou voyager dans une caisse de transport.

En cas d’accident, l’association, Victimes et Avenir peut vous aider !

Si un accident survient lors de votre trajet, malgré toutes nos recommandations, vous pouvez être aidé gratuitement par l’association Victimes et Avenir. Fondée en 2016 par Maud Escriva, qui était agent d’assurance auparavant, cette association vient en aide aux victimes de la route. Lorsqu’un accident survient, il est généralement brutal et soudain, aussi faut-il gérer bien des choses en même temps. Que vous soyez victime, proche des victimes, blessé ou que votre véhicule a subi des dommages, il faut alors vous battre avec les assurances. Victimes et Avenir se battra alors, à vos côtés, pour vous aider dans ces tâches administratives, qui peuvent sembler insurmontables.

L’association vous permettra aussi de vous faire aider d’un avocat spécialisé dans le domaine des accidents de la route, et non d’un avocat qui s’en qualifie, mais qui pense plus à ses honoraires qu’à votre statut de victime. Enfin, en cas de décès d’un proche, Mme Escriva vous aidera à obtenir des avances d’indemnités, le paiement des frais d’obsèques, etc. Des assurances existent pour ce type de drame. Encore faut-il que les assureurs jouent le jeu et ce n’est malheureusement pas toujours le cas. Pour contacter Maud Escriva : 07 84 33 85 70, par mail à contact@victimesetavenir.org ou via le formulaire de contact, sur le site Victimes et Avenir.