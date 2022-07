A votre avis, quel est le trajet le moins cher pour partir en vacance, par l’autoroute ou la nationale ?

Nous connaissons en ce moment une inflation record en France, autrement dit “un accroissement excessif des instruments de paiement (billets de banque, capitaux) entraînant une hausse des prix et une dépréciation de la monnaie” (Le Robert). Un dollar est désormais équivalent à un euro, ce qui n’était encore jamais arrivé depuis la création de l’Euro en 2002. Et bien sûr, pour nous, consommateurs, les prix flambent… Essence, péages, produits alimentaires, énergies etc. Les causes de cette inflation étant la crise sanitaire que nous avons traversée, le conflit qui perdure en Ukraine et une conjoncture générale pas vraiment propice. Malgré cela, vous allez probablement partir en vacances, et il vous faudra faire quelques économies. Nous entendons souvent qu’il est moins cher de prendre les nationales plutôt que les autoroutes… Mais est-ce vraiment le cas ? Une équipe de TF1 a fait le test sur un trajet Paris-La Baule. Et voici leurs conclusions !

Prendre le temps !

L’autoroute vous fait gagner du temps, c’est indéniable, et c’est un peu pour cette raison que ces routes ont été créées. Donc si vous êtes pressé, l’autoroute sera évidemment la voie à emprunter pour vous rendre sur votre lieu de vacances. Paris – La Baule par autoroute, en empruntant l’A10 puis l’A11, c’est 4h15 en respectant les limitations de vitesse, cela va de soi. Le même trajet via la N10 et quelques départementales vous prendra 6h15, à condition de partir hors heures de pointes et de calculer vos traversées de ville hors heure de pointe également. Le 13 juillet à 9h, Google Maps annonce par exemple 8h35 de route par les nationales. Il faut donc choisir le bon moment…

Le coût du carburant

Nous ne savons pas quelle voiture a utilisé l’équipe test pour réaliser ce trajet, mais visiblement une voiture à essence ou diesel, puisqu’ils annoncent une consommation de 7 litres au 100 sur autoroute. Une consommation raisonnable, qui selon eux, descendrait à 5 litres au 100 sur routes secondaires. Cela s’explique par les portions limitées à 110 km/h, mais également par les traversées de villes et les portions à 80 ou 90 km/h, ce qui n’existe pas sur autoroute évidemment. Avec un tarif au litre semblable, on gagne donc environ 15 € sur un plein d’essence. Si par hasard, vous devez faire le plein en cours de route, sachez que les tarifs des pompes à essence sur le réseau secondaire sont 15 à 20 centimes du litre moins chers…

Découvrir la France…

Si vous avez plus de 40 ans, vous vous souvenez forcément des départs en vacances par la Nationale 7, célèbre route qui va de Paris à Menton, en passant par Lyon… 996 kilomètres de découvertes et de rencontres ! Et même si cette nationale 7 ne va pas à La Baule, la N10 fonctionne sur le même principe. En empruntant les nationales, vous prendrez donc votre temps, mais vous pourrez aussi profiter de certains avantages :

Les fameux relais routiers, ces restaurants où l’on propose de la cuisine traditionnelle pour 13€ par personne;

Les vendeurs de produits locaux, installés sur le bord de la route pour des fruits juteux , des huitres fraîches ou autres… Une opportunité de faire vivre le commerce et les producteurs locaux !

Des supermarchés classiques où faire vos courses ne vous coutera pas un bras, voire les deux !

Traverser de charmants villages que vous ne verrez jamais sur l’autoroute.

Et bien entendu, vous éviterez presque 40€ de péage… Pour résumer, l’équipe de TF1 affirme que le trajet aura coûté 77€ par la Nationale contre 126€ par l’autoroute. Deux heures de plus certes, mais 49€ de moins, de quoi vous offrir un restau à l’arrivée !