Mon précédent article au sujet des macarons « S » pour seniors a, comme souvent lorsque j’aborde ce sujet, déclenché les foudres de certains. Les êtres humains sont étranges ! Certains allant jusqu’à faire l’amalgame entre le macaron « S » et l’étoile jaune de la Seconde Guerre mondiale, en nous parlant de stigmatisation d’une population, rappelant les plus sombres moments de notre histoire ! J’avoue être assez outrée par ce type de comparaison ! Si je reprends le raisonnement, les jeunes conducteurs peuvent être identifiés par un « A » obligatoire, mais pas les seniors par un « S » ? Mais, saviez-vous que l’origine du macaron S et de l’association M & G avait été soufflée par les seniors eux-mêmes, qui se sentaient plus vulnérables sur la route ! Arrêtons de voir le mal partout et essayons de comprendre pourquoi le macaron « S » pourrait être un outil préventif. Décryptage.

Une signalétique bienveillante et pas stigmatisante !

Avez-vous déjà vu un macaron « Bébé à Bord » sur un véhicule que vous suivez ? Cet autocollant n’est pas obligatoire et pourtant il est très largement répandu, non ? Ils stigmatisent donc les bébés, et par extension, les parents. Mais, est-ce que cela veut dire que les automobilistes ne savent pas conduire ? Non, cela indique aux autres véhicules la présence d’une personne vulnérable à bord, en l’occurrence, le bébé ! Le macaron « S » n’est pas obligatoire, et pourtant certains seniors l’installent sur leurs véhicules, pour prévenir les autres qu’ils sont vulnérables, et non pas qu’ils soient vieux !

Pourquoi le macaron « S » fait tant débat ?

Les anti-macarons sont virulents, mais je vous le rappelle, il n’est pas obligatoire et ne devrait pas le devenir ! Et pensez-vous que les seniors danois ou portugais soient plus stigmatisés que les seniors français ? En France, contrairement à des pays comme le Portugal (visite médicale dès 50 ans) ou le Danemark (obligatoire à partir de 70 ans), le permis reste valable à vie. Cette permanence interroge, d’autant plus que le vieillissement s’accompagne souvent d’une baisse des réflexes, d’une diminution de l’acuité visuelle ou encore d’un déclin des capacités cognitives. Ce n’est pas une stigmatisation ou une discrimination, mais un constat scientifique. Si vous avez plus de 70 ans, avez-vous les mêmes réflexes qu’à 20 ans ? Êtes-vous toujours aussi réactifs devant un obstacle ? Roulez-vous aussi vite que lorsque vous étiez « jeune permis » et que vous aviez l’obligation d’apposer le « 90 » pendant un an ?

Posons-nous les bonnes questions au lieu de crier au scandale pour si peu, non ? Quant aux chiffres, ils parlent d’eux-mêmes : un conducteur de plus de 75 ans a deux fois plus de risques d’être tué dans un accident que la moyenne des autres conducteurs. Et, ce n’est pas qu’il conduise mal, mais qu’il est plus vulnérable aux blessures et aux collisions ! Et, si c’est le « S » qui vous dérange, est-ce qu’un autocollant « papy à bord » ou « mamy à bord » vous conviendrait mieux ? Pas de souci, cela existe en cliquant ici.

Le macaron « S », une démarche volontaire !

Au pire, si le macaron « S » vous indispose, ne le mettez pas, mais arrêtons de penser qu’il est équivalent à un insigne discriminatoire telle que l’était l’Étoile jaune ! Je vous rappelle que le macaron « S », pour « senior », est une initiative volontaire, simple et accessible (vendu à seulement 4 euros). Positionné à l’arrière d’un véhicule, il vise à informer les autres automobilistes de la présence d’un conducteur potentiellement plus vulnérable, afin de favoriser la prudence et l’adaptation des comportements sur la route.

Gilles Renard, président de l’association M & G, explique l’origine de cette initiative sur le site dédié Signal Senior : nous vivons dans un monde où la voiture reste indispensable, notamment en milieu rural. Certains seniors nous ont confié qu’ils se sentaient vulnérables face au comportement imprévisible des autres conducteurs. En signalant leur présence, ils espèrent inspirer la même prudence que celle accordée aux jeunes conducteurs ou aux véhicules arborant le macaron « Bébé à bord ». Que pensez-vous du macaron S ? Seriez-vous prêts à l’installer en toute bienveillance, évidemment ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

