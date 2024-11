Un macaron « S » obligatoire pour les conducteurs de 65 ans et plus ?

En France, le permis de conduire est acquis pour la vie entière ! Ce qui veut dire qu’en obtenant votre permis à 18 ans, vous pourrez conduire jusqu’à 100 ans, voire au-delà, sans jamais passer de visite médicale ou de contrôles visuels. Dans certains pays d’Europe, passé un certain âge, 65 ou 70 ans, les « seniors » doivent passer un examen médical pour continuer de conduire en toute sécurité. Selon les chiffres de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), les seniors font partie des plus touchés en termes d’accidents mortels avec 76 tués en 2022, contre 47 sur la moyenne d’autres âges. Plus vulnérables, la principale cause de leurs accidents étant le « malaise au volant » et non l’alcool ou la vitesse ! Depuis plusieurs années, une rumeur au sujet d’un macaron « S » à apposer sur la voiture circule. Cette rumeur pourrait-elle devenir réalité ? Je vous explique tout.

Que dit la Sécurité Routière au sujet du Macaron « S » ?

Le port du macaron S, qui serait obligatoire, est une INTOX pour la sécurité routière ! Non, ce n’est pas obligatoire, et ce n’est d’ailleurs même pas inscrit dans le Code de la route ! Voici ce qu’elle explique dans un communiqué : « Contrairement à une idée diffusée sur les réseaux sociaux, il n’est pas envisagé de rendre obligatoire l’apposition d’un macaron « S » à l’arrière des voitures conduites par des personnes de plus de 70 ans. » Les personnes qui estiment utile d’afficher un tel macaron sur leur véhicule sont tout à fait libres de le faire, mais il n’y a aucun projet visant à rendre cet affichage obligatoire. » Au moins, les choses sont claires, pour le moment !

Une réflexion sur la conduite des seniors est en cours…

En 2023, la députée de la 7ᵉ circonscription de Seine-Maritime, Agnès Carel « remettait cette question sur la table » à l’Assemblée nationale. Elle explique que dans certains pays européens (Belgique, Espagne, Allemagne), la sécurité des seniors au volant est davantage estimée qu’en France. Les personnes de plus de 65 ans, en Espagne, doivent passer tous les cinq ans un examen médical décidant de leur aptitude ou de leur non-aptitude à prendre le volant. Et les seniors espagnols ne semblent pas pour autant privés de liberté ou stigmatisés. Au contraire, ils sont plutôt protégés si la médecine décide qu’ils ne sont plus aptes à conduire, et par conséquent, à mettre leur vie en danger comme celle des autres usagers ! La question de Madame la Députée n’a cependant toujours pas obtenu de réponse !

Pourquoi je trouve le Macaron « S » intéressant ?

Pour clore cet article, je vais vous donner ma propre conviction. En effet, comme vous le savez si vous avez lu ma présentation, je suis engagée dans une association d’aide aux victimes de la route : Victimes & Avenir. Personnellement, je suis pour ce Macaron « S » qui n’est pas destiné à stigmatiser une population, mais à prévenir les autres utilisateurs qu’une personne âgée se trouve derrière le volant. Et, pour avoir une maman de près de 80 ans qui conduit encore, je peux vous assurer qu’elle-même pense ne plus avoir les mêmes réflexes que lorsqu’elle a obtenu son permis, en 1967 !

Les apprentis conducteurs portent bien un « A » indiquant qu’ils sont en permis probatoire, pourquoi les seniors ne se protégeraient-ils pas en apposant un « S » ? Je ne dis pas qu’il devrait être obligatoire, mais fortement conseillé aux seniors par leurs assureurs ou leurs mutuelles, par exemple. Vous pouvez obtenir le « S » sur le site signalsenior.com si vous le souhaitez. Et vous ? Pensez-vous que ce macaron devrait devenir obligatoire ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .