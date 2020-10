The Belter recycle les pneus de vélo en belles ceintures tendances !

Alors que les pneus usagés sont une catastrophe pour l’environnement, quatre jeunes étudiants ont décidé de leur donner une seconde vie. Pour ce faire, ils ont fondé The Belter, une start-up avec laquelle ils aimeraient agir pour un monde meilleur !

The Belter récupère les pneus de vélos usagers pour en faire des ceintures. Le concept semble séduire de plus en plus de jeunes créateurs. De jeunes entreprises françaises qui se donnent pour objectif de recycler ces pneus dont on ne peut pas faire grand-chose !

Des accessoires de mode issus de matériaux destinés à la destruction, c’est dans l’air du temps et c’est une excellente idée. Nous avons interrogé les quatre fondateurs de The Belt, voici leurs réponses :

Q : Pouvez-vous vous présenter ?

Nous sommes quatre étudiants de 19 ans, motivés à agir pour un monde meilleur. Tous les quatre co-fondateurs de The Belter, deux d’entre nous sommes en école de commerce à Bordeaux et Amsterdam (Téva Guillot et Séléna Bondu), et deux autres en école d’arts à Bordeaux et Paris (Solène Sanchez et Ioné Urrutibehety). Nous avons tous grandit à Blanquefort et sommes devenus amis majoritairement durant nos années au collège. Aujourd’hui nous partageons une passion pour les activités manuelles, principalement le dessin, en plus d’une superbe amitié.

Crédit photo : The Belter

Q : Parlez-nous de votre projet :

Chaque année en Europe, 10 millions de pneus sont brûlés, produisant une épaisse fumée contenant de nombreuses toxines dangereuses pour toutes espèces vivantes ainsi qu’énormément de CO2 très nocif pour la couche d’Ozone.

Notre projet est simple : ensemble nous récupérons les pneus de vélos usés et destinés à être brûlés. L’objectif ? Leur donner une seconde vie en les transformant en ceintures ! Concrètement, nous collectons, coupons, nettoyons et transformons les pneus en ceintures avec pour étape finale notre petite recette secrète pour rendre au pneu son brillant. Toutes nos Belters ont un motif unique et exclusif.

Crédit photo : The Belter

Q : Comment vous est venue cette idée ?

Séléna raconte : « L’année dernière durant mon cursus étudiant à Amsterdam, j’ai dû créer une entreprise, et l’idée de recycler des pneus de vélo m’est venue après avoir regardé une émission télé. Après avoir dissous l’entreprise à la fin de mes études en juin, j’ai voulu continuer ce projet à Bordeaux, où le vélo est en plein développement, avec mes amis ». Etant tous motivés, nous avons donc créé l’entreprise en juillet et avons officiellement lancer l’entreprise début août.

Q : Quel message voulez-vous transmettre à travers votre action ?

Nous souhaitons montrer qu’une entreprise peut faire du profit tout en ayant un impact positif sur la planète. L’idée est de recycler, de former une économie circulaire autour du pneu de vélo.

Q: Un mot de la fin pour conclure ?

En deux mots chez The Belter, notre truc c’est l’impact positif sur la planète !

Combien ça coûte une ceinture en pneu de vélo ?

Résolument unisexes et abordables, les ceintures The Belt sont vendues au prix unique de 19.99€ ! Fine et raffinée ou pneu assumé, c’est vous qui choisissez comment égayer vos tenues ! Et affirmer votre lutte contre la pollution en portant les ceintures The Belt. N’oublions pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières, et que, c’est par ce genre d’actions que nous parviendrons à diminuer les pollutions. Le pneu reste l’une des matières les plus difficiles à recycler ! The Belter est un concept Made In Bordeaux et ne cherche qu’à convaincre de son utilité pour l’environnement ! On achète français et responsable !

