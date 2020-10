Cette entreprise française fabrique des masques avec du tissu antibactérien lavables 30 fois

Alors que la situation épidémique se tend un peu plus ces dernières semaines, le masque est toujours au cœur du débat. La quasi-totalité des médecins estiment que le port du masque obligatoire partout est un moyen de lutte efficace à la propagation du virus.

Depuis le 7 octobre, en Italie, le masque est obligatoire partout en extérieur jusqu’au 31 janvier 2021. Les contrevenants s’exposent désormais à une amende 1000€, plutôt dissuasive. Pour tenter de rendre le masque plus sûr, une entreprise française, Mon Masque de France, conçoit désormais des masques dans un tissu antivirus et antibactérien. Une innovation qui pourrait bien être utile très rapidement !

Lors du confinement, Jules Lobry-Deblyck et sa mère décide de créer une entreprise de fabrication de masques innovants. L’innovation réside dans le tissu utilisé pour leur fabrication. Les masques sont traités au Viroformula, une formule antibactérienne et antivirus. Les tissus passent par un bain d’argent, qui, on le sait connaît des propriétés virucides et bactéricides.

Même avec des manipulations plus fréquentes qu’un masque lambda, les masques Mon Masque en France conservent leurs propriétés initiales. Et ils sont lavables environ 30 fois. Un masque coûte entre 8€ et 10€ pièce, mais réutilisable 30 fois, ce qui en finalité revient quasiment au même prix qu’un jetable. A la différence près qu’il est donc traité antivirus et antibactérien et qu’il est bien plus écologique évidemment !

Les professionnels s’équipent déjà !

Certaines entreprises équipent déjà leurs salaries de ces masques Made In France. Pour un coût similaire aux masques jetables, les masques sont bien plus confortables et durables. Certains médecins comme le Dr Hervé Gompel gastroentérologue à Neuilly Sur Seine, l’a également adopté lors de ses consultations et même jusqu’au bloc opératoire !

Crédit photo : Mon Masque De France

Aujourd’hui, Mon Masque en France produit 20 000 masques par semaine, dans quelques temps, ils espèrent pouvoir transposer leur tissu sur des blouses pour équiper les soignants !