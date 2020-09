Finalement les masques jetables conserveraient leur efficacité, même après lavage !

Depuis quelques semaines, on utilise les masques chaque jour et si l’on opte pour les masques chirurgicaux, nous sommes censés les jeter toutes les 4 heures. Cependant, une étude menée par l’École nationale supérieure de l’art et de l’industrie du textile (ENSAIT) de Roubaix, affirmerait qu’il est possible de laver les masques…

jetables. Et cette étude avance même que les masques chirurgicaux resteraient plus efficaces après un lavage que les masques en tissus. En même temps, combien sommes-nous à réellement jeter chaque masque après 4 h d’utilisation ? Et s’il reste efficace après lavage, ce serait grâce à sa conception.

Normalement les masques chirurgicaux comme leur nom l’indique sont utilisés en milieu médical. Aujourd’hui, ils sont devenus des produits « grand public » mais n’ont pas la même utilisation qu’en milieu aseptisé. Si ces masques respectent la norme NF EN 14683 AFNOR, alors ils filtrent entre 95 et 98% des particules fines. Ce qui suffit pour stopper les gouttelettes éventuellement contaminées.

Cette efficacité serait dû à se capacité de filtration de départ

Le masque chirurgical se compose d’une couche de tissu « Melt Down », et d’une charge électrostatique. L’humidité altère le côté électrostatique et il faudrait donc le jeter ! Philippe Vroman, chercheur au laboratoire Gemtex de l’ENSAIT estime que si le niveau de filtration des masques jetables est de 98%, après lavage et séchage complet, le niveau passerait à 90%. Les masques en tissu, eux, auraient une efficacité d’environ 70%. Le masque jetable resterait donc plus efficace qu’un masque en tissu même en perdant 8% de ses capacités de filtration d’origine.

Ce même chercheur affirme qu’un masque jetable pourrait être lavé 5 fois et qu’il resterait toujours plus efficace qu’un masque en tissu. Et vous, avez-vous déjà lavé vos masques jetables ?