Cette entreprise veut transformer nos appareils d’éclairages en désinfecteur de surface

Actuellement, les questions de santé et d’hygiène sont plus que jamais au cœur de l’actualité. Cela est dû en grande partie à la pandémie de coronavirus qui ravage et affaiblit de nombreux pays du monde. Mais en cette période où tout le monde a peur de contracter le virus en entrant en contact avec un objet ou une personne contaminé(e), comment s’assurer que nos pièces de vie ou les salles communes soient sans danger ? A moins de passer la serpillère, le chiffon, le gel désinfectant et le vaporisateur toutes les 5 minutes, il existe désormais un autre moyen : les rayons ultraviolets (UV).

En quoi l’UV pourrait aider dans la lutte contre les virus ?

Comme nous le rapporte L’Usine Nouvelle dans son article du 27 juillet 2020, les rayons ultraviolets sont très efficaces pour éliminer les microbes et les agents pathogènes. D’ailleurs, ces rayons seraient déjà utilisées dans les endroits à fort taux d’affluence comme les bus, les avions ou encore les grandes surfaces pour assainir les lieux.

Désormais, avec la pandémie de la Covid-19, de plus en plus d’experts se tournent vers cette méthode qui, selon certaines études, aurait particulièrement fait ses preuves contre le Covid-19 et les autres formes de SRAS puisque les rayons UV empêcheraient notamment la prolifération du virus. Pour ce qui est de la praticabilité de cette méthode dans la vie de tous les jours et pour Monsieur et Madame tout le monde, une entreprise italienne a eu l’idée ingénieuse de transformer les lampes en émetteur d’UV !

Integralis : La nouvelle technologie d’Artemide

Artemide est connue pour être une société italienne spécialisée dans la fabrication de luminaires et qui possède déjà plusieurs usines de production notamment en Amérique du Nord, en Italie, en Allemagne mais aussi en France.

La société Artemide a ainsi conçu une technologie, Integralis, qui transforme les lampes en désinfecteur de surface. Mais ce n’est pas tout, en dotant vos installations luminaires de ce dispositif, il vous est possible, grâce à une application, d’émettre une lumière normale quand vos pièces sont occupées et diffuser les rayons UV une fois que les pièces sont vides. Il faut effectivement savoir que bien que les UV soient efficaces contre les microbes et agents pathogènes quand ils sont diffusés à une certaine dose et pendant un certain temps, ces rayons peuvent au contraire avoir des effets indésirables sur l’Homme s’il y est trop fortement ou trop longtemps exposé.

Pour résoudre ce dilemme, un réglage permet de diffuser un faible niveau d’UV en continu pour à la fois assainir les pièces tout en n’exposant pas trop des personnes présentes dans la pièce à des risques pour leur santé.

Autre point important, mieux vaut installer ce dispositif sur de nouvelles installations luminaires que sur des lampes déjà en place à défaut de quoi il vous faudra prévoir quelques travaux. A quand cette technologie pourra-t-elle être disponible chez nous et à quel prix ? On serait curieux de le savoir, pas vous ?