L’innovante lampe de lecture Bowio 2.0 explose les compteurs sur Indiegogo en levant plus de 300 000 $

Lire avant de dormir favorise la détente et la relaxation, facilitant l’endormissement. Selon une étude de l’Université d’Essex publiée en 2009, les niveaux de stress peuvent être réduits de 68 % en lisant au moins six minutes par jour, surtout avant le coucher. Un bon éclairage est cependant nécessaire pour éviter la fatigue visuelle et divers désagréments, tels que des picotements et des rougeurs oculaires. Pour procurer une expérience de lecture optimale, une équipe de lecteurs passionnés a créé le Bowio 2.0, une lampe sans fil et flexible qui apporte directement la lumière sur les pages. Très pratique, celle-ci se fixe facilement sur des livres et vous permet de lire en toute tranquillité sans gêner votre partenaire. Actuellement en campagne de financement participatif sur Indiegogo, elle a déjà récolté plus de 277 900 €.

Un éclairage uniforme et optimal

Le Bowio 2.0 est conçu pour éclairer chaque page de façon optimale, grâce entre autres à sa source lumineuse à LED. Tout a été pensé dans les moindres détails, que ce soit au niveau de sa fixation, de son design ou de sa luminosité. Cette lampe de lecture innovante est équipée de six ampoules LED bien espacées, projetant un éclairage proche de la lumière naturelle. Chaque coin des deux pages est bien éclairé, quelle que soit votre position. Vous pouvez lire confortablement votre bouquin préféré, et cela, sans ombres ni éblouissements. Les concepteurs du Bowio 2.0 ont étudié minutieusement chaque détail, afin d’éviter les frustrations liées aux lampes de lecture traditionnelles : clips encombrants, plaques qui bougent, lumière bleu intense, etc.

Une lampe de lecture simple d’utilisation

Le Bowio 2.0 s’utilise facilement, car il suffit de le fixer sur la couverture du livre, de l’allumer et de l’ajuster en fonction de vos besoins. La luminosité, quant à elle, peut être réglée aisément grâce au bouton de commande tactile. Notons que cette lampe de lecture propose une luminosité à intensité variable, offrant à chacun la possibilité de choisir l’éclairage qui lui convient. Elle est également équipée d’un port USB de type C, facilitant son chargement. Pour ceux qui souhaitent lire plus longtemps, une batterie d’une capacité de 900 mAh ou 1200 mAh, pouvant procurer un temps de lecture prolongé de 25 %, est proposée en option. Pour information, cette lampe de lecture est disponible en deux versions : le Bowio Book Light et le Bowio Game Light. Équipé de douze petites ampoules LED, ce dernier apporte une ambiance immersive à votre plateau de jeu.

Design élégant et plusieurs gammes au choix

Le Bowio 2.0 arbore un style élégant, original et léger, un cadeau parfait pour les amateurs de livres. De plus, il est livré dans une boîte au design rectangulaire épuré, conçue en carton Kraft certifié FSC, écologique et durable. La lampe, pour sa part, est fabriquée avec divers matériaux de première qualité (cuir véritable, cuir végétalien, cuir Alcántara, acier chromé…), à la fois solides, esthétiques et résistants à l’eau. Selon les concepteurs, chaque teinte, motif et matériau du Bowio 2.0 a été choisi avec soin, pour ne citer que les boucles en acier chromé alliant robustesse et élégance.

Pour information, cette lampe de lecture est disponible en plusieurs gammes avec des prix différents, sur la plateforme de crowdfunding Indiegogo. Les Pastel et Colour Edition, par exemple, coûtent environ 54 €, tandis que l’Allure Edition est à approximativement 63 €. Pour les modèles appartenant à la Prime Edition, il faudra débourser près de 72 €. Plus d’informations : bowiolight.com. Que pensez-vous de cette lampe de lecture ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

