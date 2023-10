Glocusent invente une « lampe de cou » de lecture, qui bloque la lumière bleue émise par les LED

Votre PAL (Pile à Lire) dépasse l’entendement et vos livres s’amoncellent partout dans votre maison ? Vous êtes lecteur compulsif et passionné, lire est votre échappatoire et il peut vous arriver de vous endormir à 5 h du matin, pris dans votre histoire ! Lorsque l’on vit en couple et que l’on est lecteur acharné, la nuit est parfois propice à quelques embrouilles. « Éteins la lumière ! », « Ça te dérange si je dors ? », etc. Eh oui, c’est du vécu et nous nous retrouvons à tenter d’éclairer notre livre sous les draps ou à déménager dans une autre pièce pour assouvir notre besoin de dévorer un livre ! Le saviez-vous qu’il existait un accessoire plutôt génial : la lampe de cou de lecture ? Nous ne l’avons pas encore achetée, mais cela ne saurait tarder. Découverte.

La lampe de lecture cou, qu’est-ce que c’est ?

Il existe des lampes de lecture qui s’accrochent sur le livre, mais nous ne les trouvons pas très pratiques. En revanche, nous avons découvert cette lampe de cou, qui libère les mains, éclaire le livre, et ce, sans déranger celui ou celle qui partage votre lit ! Cette lampe dispose d’une première LED horizontale qui vient se positionner sous votre menton et d’une seconde, ronde, qui se trouve de l’autre côté. Ces deux lampes permettent de centrer l’éclairage sur votre livre et uniquement sur celui-ci. Et ça marche aussi si vous êtes plutôt tricot, canevas, broderie, etc. Les bricoleurs peuvent également l’utiliser pour éclairer la pièce qu’ils ont à réparer ! Les lampes sont fixées sur un tour de cou et éclairent votre ouvrage. Vous gardez ainsi les mains libres, pour tourner vos pages ou utiliser votre bague de lecture et ne dérangez pas votre voisin.

Un exemple de lampe de cou

Nous avons choisi de vous présenter la lampe de cou Glocusent, seulement parce qu’elle est disponible en divers coloris et qu’elle dénote un peu d’autres modèles, de couleur noire pour la plupart. Qui plus est, elle bénéficie d’une réduction de 5 % jusqu’au 10 janvier 2024 et c’est toujours bon à prendre ! La version améliorée de cette lampe de lecture rechargeable a été spécialement conçue pour s’ajuster ergonomiquement à votre cou, avec une réduction significative de la largeur de la zone du cou, passant de 2,5 cm à 1,2 cm. Avec un poids de seulement 128 g, cette lampe de cou offre une expérience de lecture exceptionnellement confortable et relaxante, vous permettant de l’oublier presque, pendant votre moment de lecture. De plus, elle est équipée d’une fonction de minuterie d’arrêt automatique de 30 min, idéale pour éviter tout désagrément, si vous vous endormez durant votre lecture.

Plusieurs réglages possibles et un blocage de la lumière bleue !

La lampe Glocusent propose également une variété de réglages pour répondre à vos préférences personnelles. Avec trois températures de couleur (lumière ambrée de 1 800 k, lumière froide de 3 400 k, lumière blanche froide de 6 000 k), elle procure une flexibilité pour diverses activités. Le mode ambré spécial à 1800 k bloque efficacement 99,99 % de la lumière bleue, favorisant ainsi le bien-être de vos yeux et stimulant la production de mélatonine. Grâce à son faisceau étroit de 90°, elle éclaire uniquement votre zone de lecture ou de travail, vous pourrez même lire dans le noir pendant que votre moitié regarde la télé !

Au niveau de la batterie, elle dispose d’un modèle de 1 000 mAh, rechargeable, qui vous garantit 80 h de lecture en mode ambrée. Un indicateur lumineux vous indiquera le moment de recharger votre lampe. Les lecteurs assidus comprendront probablement l’importance de ce type de gadget qui pourrait leur permettre des soirées ou des nuits lectures plus apaisées ! Un cadeau sympa pour Noël, non ? Que pensez-vous de cette lampe ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

