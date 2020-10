Amazon est souvent décrié, pourtant nous sommes très nombreux à passer commande sur le site du géant américain. Il faut quand même reconnaître que l’offre de produits et les qualités de la livraison sont excellents… Mais Amazon, ce sont aussi des petites entreprises françaises qui proposent leurs produits…

On imagine souvent que ce ne sont que des produits chinois qui y sont vendus… Erreur ! En choisissant « La boutique des petites et moyennes entreprises françaises », vous aurez un large choix de produits vendus par des entreprises basées en France. D’ailleurs une offre promotionnelle est en place jusqu’au 12 octobre, veille des Prime Days !

Comment savoir si une entreprise est basée en France ?

Lorsque vous choisissez un produit, il suffit de cliquer sur le nom du vendeur (en bas à droite de la fiche produit) … Vous aurez accès aux coordonnées de l’entreprise. Prenons l’exemple de la société Nutri&Co, spécialiste des compléments alimentaires. Si vous choisissez le « Multivitamines et Minéraux 27 Nutriments », vous avez le drapeau français sur le produit. Mais si vous cliquez sur le lien « Visitez la boutique Nutri&Co » sous le descriptif produit, vous aurez accès à la totalité des produits vendus par la boutique, tous de qualité française.

Si maintenant, vous cliquez sur le lien « Vendu par Nutri&Co » sous le prix dans la fiche produit, vous accéderez aux coordonnées de la boutique. Et vous pourrez voir que cette boutique est basée à Aix en Provence (13) … Il en est de même pour toutes les boutiques… Il y a donc moyen d’acheter « Made In France » même en achetant sur Amazon.

L’offre en cours :

Jusqu’au 12 octobre inclus, pour tout achat de 10€ ou plus sur La boutique des petites et moyennes entreprises françaises, vous bénéficierez de 10€ en bons d’achat. Ces bons d’achat seront valables sur tout le site les 13 et 14 octobre, jours des Prime Days. L’offre est exclusivement réservée aux membres Amazon Prime. Nous avons sélectionné trois produits éligibles à cette offre, mais il en existe des milliers, tous vendus par des PME françaises !