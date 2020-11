Ces entreprises peuvent vous aider à electrifier votre vélo en installant un kit électrique

Bien que moins polluant que les voitures à combustion et les motos, le vélo électrique est un excellent moyen de locomotion. Et contrairement aux idées reçues, un utilisateur de vélo électrique se déplacerait deux fois plus qu’avec une bicyclette traditionnelle…

Si l’environnement vous tient à cœur et que vous voulez autant que possible éviter de retourner derrière le volant ou sur le guidon de votre moto pour aller au travail, il existe une solution économique et écologique : Transformer votre vélo classique en vélo électrique !

Plusieurs start-ups françaises proposent déjà cette solution aux cyclistes. Parmi elles se trouvent la start-up parisienne Virvolt, la start-up lyonnaise A fond Gaston, la start-up niçoise Teebike, la start-up nantoise Beebike et la start-up parisienne Monspad.

Quel est l’intérêt d’électrifier son vélo ?

Electrifier votre vélo présente plusieurs avantages. En premier lieu, cela vous permettra de faire des économies car les kits d’électrification coûtent environ entre 750 et 1.200 euros, pose incluse. Or, il faudra compter au moins 1.749 euros pour acheter un vélo électrique neuf haut de gamme.

Ainsi, l’électrification vous dispense d’acheter un nouveau vélo, ce qui profite aussi à notre environnement, comme nous l’explique le cofondateur de Virvolt, Jérôme Gaymard qui déclare que « la production de nouveaux véhicules dans un parc déjà surchargé nous paraît aller à contre-courant des exigences écologiques actuelles ».

En quoi consiste cette électrification ?

Chaque start-up peut disposer de son propre système d’électrification.

Chez A fond Gaston par exemple, ils installent une nouvelle roue motorisée à l’arrière de votre vélo qui sera reliée par des câbles à une batterie. Il y aura également un mini-ordinateur de bord qui vous indiquera notamment le niveau d’assistance, le kilométrage et la vitesse. Le coût est compris entre 790 à 1.090 euros. La commande du kit se fait en ligne mais la pose, déjà comprise dans le tarif, peut se faire dans ses ateliers partenaires à Lyon, Paris, Toulouse, Bordeaux, Nancy, Metz, Grenoble ou encore Annecy.

Virvolt, quant à lui, propose aussi ce même système pour 820 à 860 euros et un autre kit, avec un moteur au niveau du pédalier qui est relié à une batterie placée sur le cadre pour un prix compris entre 1.180 et 1.220 euros dont la pose se fait dans son atelier à Paris.

Teebike vous propose également une autre option : une roue avant électrique et connectée qui est reliée à votre smartphone grâce à une application qui vous permet de régler le niveau d’assistance électrique du moteur ou même de le couper pour revenir en mode classique. Ce dispositif vous coûtera 750 euros et pourra même être transposé d’un vélo à un autre.

Tous les vélos sont-ils électrifiables ?

Non, tous les vélos ne sont pas électrifiables mais la majorité l’est (environ 80%). D’après les explications d’Antoine Galonnier, fondateur d’A fond Gaston, les cyclistes peuvent aussi bien électrifier un vélo Décathlon à 150 euros qu’un vélo à 1.500 euros, un vélo urbain, un VTT ou encore un vélo cargo. En règle générale, ces start-ups refusent d’électrifier les vélos qui ont un cadre en carbone car ils seraient trop fragiles pour supporter l’électrification.

Par ailleurs, le président de la Fédération des usagers de la bicyclette (Fub), Olivier Schneider, déconseille fortement d’acheter les kits d’électrification n’importe où et encore plus, de les installer soi-même sous prétexte que cela vous coûterait moins cher. Il affirme effectivement que les kits vendus sur eBay ou AliExpress respectent rarement la réglementation et qu’ils sont faciles à débrider, s’ils ne le sont pas déjà à la vente. Et, malheureusement, en cas d’accident, le cycliste pourrait subir de graves blessures sans parler de la qualité des kits qui est peu recommandable.

A l’inverse, faire appel à l’un des start-ups précitées vous permettra de profiter d’un service après-vente en cas de problème et, l’avantage, c’est que ces prestataires refuseront d’électrifier votre vélo s’il est fragile ou inadapté à l’électrification et que cela pourrait être dangereux pour vous.

Kit de conversion ou vélo électrique neuf – avantages et inconvénients

Antoine de l’entreprise A Fond Gaston vous explique en vidéo pourquoi la conversion d’un vélo classique en vélo électrique est plus intéressant économiquement et écologiquement comparé à un vélo électrique neuf et clé en main.

