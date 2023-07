Le vélo électrique VELOBECANE Easy 26″ est assurément le bon plan du jour (-50 % sur cette boutique)

Si vous êtes, en ce moment même, à la recherche d’un vélo électrique, mais que vous n’avez pas envie d’exploser votre budget vacances, nous avons peut-être trouvé la perle rare ! Cdiscount pulvérise le prix du VELOBECANE Easy 26″ comme jamais, avec une réduction de plus de 50 %. Ce vélo électrique alliant confort et puissance se trouve actuellement au prix de 589 €* au lieu 1199,00 €. Et si vous êtes éligible aux aides de l’État, vous pouvez percevoir une aide allant de 300 € à 400 € (sous conditions de ressources). Un vélo électrique pour ce prix-là, aides déduites, c’est presque Noël avant l’heure. Mais que vaut ce vélo ? Quelles sont ses caractéristiques ? On vous explique tout !

Les points forts du vélo électrique VELOBECANE Easy 26″

Le vélo électrique VELOBECANE Easy 26″ est un choix idéal pour les déplacements en ville. Son cadre en acier à haute teneur en carbone offre légèreté, maniabilité et rapidité, ce qui en fait un compagnon idéal pour naviguer dans les rues animées. Il convient aux cyclistes à partir de 16 ans et peut supporter un poids allant jusqu’à 140 kg. Avec une autonomie de 40 km, vous pouvez parcourir de bonnes distances sans vous soucier de la recharge.

Ce vélo est équipé d’un système de transmission Shimano arrière TY300 à sept vitesses, vous permettant de choisir la vitesse qui convient le mieux à votre trajet. Les freins à disque mécaniques garantissent une puissance de freinage fiable et sécurisée. Le VELOBECANE est disponible en couleur noire élégante. En résumé, ce vélo électrique combine confort, fonctionnalité et style, en étant un excellent choix pour les trajets en ville.

Que faut-il savoir de plus sur le VELOBECANE Easy 26″ ?

Ce vélo électrique se destine plutôt à la ville qu’à la campagne et se dote d’un cadre à enjambement bas, pour permettre à toutes et à tous d’y accéder facilement. Et ce, même si vous portez une robe ou une jupe, de bon ton en ce moment ! En achetant ce vélo électrique, vous faites aussi le choix d’acheter un vélo français, assemblé à Tourcoing (59) et conçu en région parisienne. Ce vélo VELOBECANE Easy, qui allie confort et ergonomie, s’équipe de garde-boue et carter de chaîne, pour éviter toute salissure lors de vos déplacements professionnels.

Il dispose d’une batterie amovible pratique, qui se retire simplement en tirant sur la poignée, pour être branchée à un chargeur. Une batterie qui possède une durée de vie équivalente à environ 700 cycles de charge. Conforme à la réglementation française et européenne, ce vélo électrique peut atteindre la vitesse maximale de 25 km/h avec une assistance progressive. Avec son moteur brushless (sans balai), aucun frottement n’est engendré, ce qui limite l’usure des pièces et, par conséquent, diminue les fréquences d’entretien.

Quelles sont les conditions actuelles pour bénéficier des aides de l’État ?

En août 2022, les aides proposées par l’État ont été relevées et prolongées jusqu’au 31 décembre 2023. Pour bénéficier d’une aide de 300 €, votre revenu fiscal de référence doit être compris entre 6 358 et 14 089 € par part. Pour obtenir l’aide de 400 €, votre revenu fiscal de référence doit être inférieur à 6 358 € par part. Attention, le montant de l’aide ne peut pas excéder 40 % de la valeur d’achat du vélo électrique. Retrouvez tous les détails des aides disponibles sur le site du Service Public.

*Les prix ont été relevés le 12 juillet 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.