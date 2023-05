Le vélomobile futuriste Iris E-Trike de Grant Sinclair est disponible à l’achat

La saison des balades à vélo semble être enfin revenue dans le nord de la France, même s’il ne faut présager de rien. Nous vous proposons de découvrir le nouveau tricycle à assistance électrique baptisé Iris E-Trike. Il revêt une allure futuriste qui ravira les amateurs de balades à vélo. Présenté par Grant Sinclair, un fabricant britannique audacieux, cet engin impressionne par son design innovant et son toit en Plexiglas aéronautique amovible, procurant une protection contre les intempéries. Un vélomobile rempli de surprises qui est déjà en vente à un prix probablement déraisonnable pour certains, mais le luxe et la technologie se paient au prix fort. Découverte.

Présentation de l’Iris E-Trike

L’Iris E-Trike présente un ensemble de caractéristiques qui mettent l’accent sur la sécurité, la praticité et le confort de conduite. Sa carrosserie, en mousse EPP résistante aux intempéries, garantit une protection supplémentaire au conducteur, tandis que les phares à LED, les clignotants et les feux de freinage améliorent la visibilité. Côté rangement, l’engin s’équipe d’un compartiment à bagages verrouillable pouvant contenir jusqu’à 100 l d’effets personnels. Pour accéder à l’espace rangement, il suffit de basculer le siège vers l’avant.

Côté maniabilité, on pourrait la comparer à celle d’un karting. Grâce à sa disposition à trois roues, l’équilibre est assuré instantanément. Le moteur central démarre automatiquement dès que le pédalage est détecté, éliminant ainsi le besoin d’un accélérateur. Les pneus cargo Tannus sont anti-crevaison et la cabine est équipée d’une station d’accueil universelle pour Smartphone. Quant à la caméra arrière intégrée de 120°, elle transmet en temps réel des vidéos à l’appareil mobile du conducteur. Le plus innovant dans ce tricycle réside peut-être dans sa capote incurvée en acrylique d’aviation, aérodynamique et munie d’un revêtement spécial éliminant le besoin d’essuie-glaces. Une protection optimale pour les intempéries.

Les caractéristiques techniques de l’Iris E-Trike

Côté technique, il s’équipe d’une batterie portable au lithium-ion, d’une capacité de 48 V et 20 Ah. Cette dernière propose une autonomie de 48 km avec une seule charge. Pour le moteur, Grant Sinclair a choisi non pas un seul, mais trois moteurs Bafang à entraînement intermédiaire pour leurs différents modèles. Ainsi, le modèle M215 propose une puissance de 250 W avec un couple de 80 Nm, tandis que le M315 propose 500 W avec un couple de 100 Nm. Pour une puissance encore plus élevée, le modèle M615 atteint 750/1 000 W avec un couple impressionnant de 160 Nm. Côté freins, l’Iris E-Trike s’équipe de freins à disques mécaniques Spyre à l’avant et à l’arrière. Pour la transmission, la marque fait confiance à des pédales doubles-faces Shimano A530 SPD qui permettent aux conducteurs d’utiliser des chaussures normales ou des clips professionnels.

À propos de l’entreprise Grant Sinclair

Grant Sinclair est une marque britannique qui se distingue par sa créativité et son innovation dans le domaine des véhicules et des produits technologiques. Fondée par Grant Sinclair, un entrepreneur passionné, lui-même designer industriel et inventeur reconnu. Il est connu pour ses idées avant-gardistes et ses créations futuristes qui allient fonctionnalité et esthétique. L’Iris E-Trike, le tricycle à assistance électrique, est l’un des produits phares de Grant Sinclair. Il incarne parfaitement l’approche audacieuse de la marque en matière de design et de technologie. En savoir plus, ou commander l’Iris E-Trike ? Rendez-vous sur le site grantsinclair.com. L’Iris E-Trike est actuellement vendu au prix de 5 700 €, disponible en plusieurs coloris. Il est également possible de le personnaliser moyennant 900 € supplémentaires.