Pelican Train : un vélo cargo « modulaire » pouvant transporter jusqu’à 500 kg de marchandises

Il existe un large choix de vélos cargo sur le marché, mais les modèles que nous propose la start-up française Pelican cherchent apparemment à révolutionner le concept. Ayant été fondée en 2021 par deux designers et ingénieurs ayant travaillé pour Decathlon et Fabernovel, celle-ci a récemment lancé la gamme Train qui comprend des vélos cargo à remorque dont la charge utile peut aller jusqu’à 500 kg. Qui plus est, les compartiments de rangement peuvent atteindre un volume de plusieurs milliers de litres. Il va sans dire que le Pelican Train s’adresse avant tout aux professionnels de la livraison qui opèrent en milieu urbain.

Une conception optimisée

Avec le Pelican Train, l’entreprise vise ainsi à révolutionner l’univers du transport de fret en ville. Le vélo cargo qui forme la tête du convoi est doté d’un cadre léger en aluminium. Il peut transporter jusqu’à 100 kg de charge. Ses larges pneus assurent une excellente adhérence et son centre de gravité relativement bas promet une grande stabilité dans les virages. Côté motorisation, le vélo est équipé d’un bloc de 250 W générant un couple maximal de 111 Nm. Son autonomie est d’environ 50 km. Le Pelican Train peut tracter jusqu’à deux remorques.

Une capacité maximale de 3 000 l

La première remorque est également équipée d’un moteur de 250 W qui procure un couple allant jusqu’à 111 Nm. Grâce à cette configuration, elle peut transporter une charge maximale de 200 kg ou 1 500 l en termes de volume. L’ajout d’une seconde remorque permet à l’ensemble d’avoir une charge utile de 500 kg ou 3 000 l. Certes, la puissance des moteurs qui équipent le vélo et les remorques semble assez faible, mais sachez tout de même qu’à pleine charge, ils peuvent facilement traverser une pente de 18 degrés. Ce qui est également intéressant, c’est la façon dont les différentes parties du convoi fonctionnent ensemble pour se déplacer efficacement et de la manière la plus « naturelle » possible.

Une technologie ingénieuse pour synchroniser l’ensemble

Pour assurer une conduite douce, le système utilise ainsi une technologie propriétaire baptisée « synchronisation du moteur ». Celle-ci synchronise non seulement l’accélération, mais aussi le freinage. Il faut savoir que grâce à sa conception modulaire, ce système composé d’un vélo cargo électrique et de plusieurs remorques motorisées peut servir à diverses applications, par exemple, dans le cadre d’un évènement sportif ou d’une manifestation commerciale.

Pelican propose d'ores et déjà son produit à la vente et à la location. Les frais de location journalière commencent à 15 € HT. Pour une location de longue durée, comptez à partir de 80 € HT par mois. Le prix de vente commence, quant à lui, à 4 500 € HT. Plus d'infos : pelicancycles.com.